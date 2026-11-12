CEO de Nvidia renuncia en medio de un escándalo por dos relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una supuesta espía china

Jensen Huang renunció este jueves como director ejecutivo de Nvidia, uno de los gigante del sector de la inteligencia artificial, tras revelarse que mantuvo dos relaciones extramatrimoniales.

Según informes, una de sus relaciones habría sido con una mujer acusada de espiar para China.

El consejo de la empresa informó en un comunicado que Huang, que lideraba el grupo hacía más de 30 años, dejó asus cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato.

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La directora financiera Colette Kress ejercerá como CEO interina mientras mantiene su función en el área financiera, y el consejo evaluará candidatos internos y externos para un reemplazo permanente.

Por su parte, Harvey Jones, exdirector ejecutivo de la empresa de software de diseño de chips Synopsys, fue anunciado por Kress como primer presidente de la junta directiva.

"El Consejo de Administración tiene plena confianza en Colette y en el equipo directivo, y esperamos que las operaciones de la empresa, los compromisos con los clientes y la hoja de ruta de los productos continúen sin interrupciones", dijo Jones en un comunicado.

Huang, de 63 años, también renunció a su puesto en el consejo de administración pero la empresa no dio ninguna razón para su dimisión.

La polémica, que estalló apenas hace unos días, ha provocado una caída en picado de las acciones de la multimillonaria compañía.

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Este jueves, las acciones de Nvidia cayeron más del 10% en las operaciones previas a la apertura del mercado. El valor de las acciones ya había caído alrededor del 25% desde su máximo histórico alcanzado a principios de octubre.

Las relaciones de Huang

El pasado domingo, en un inesperado relato, Huang admitió haber tenido una aventura extramatrimonial, supuestamente con Alice Huang, alta ejecutiva de Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur.

En medio del escándalo, Servicios de inteligencia estadounidenses hicieron circular un memorando esta primavera en el que se alegaba que Alice Huang era una agente del Ministerio de Seguridad del Estado de China.

Tres días después, The New York Times reveló que Huang había tenido una segunda aventura extramatrimonial, citando evidencia en video que lo mostraba afectuoso con la vicepresidenta de atención médica de Nvidia, Kimberly Powell.

Powell, de 48 años, ha sido una figura pública en los esfuerzos de Nvidia por expandir su tecnología a la educación superior y la atención médica.

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Cabe recordar que el código de conducta de Nvidia indica a los empleados que eviten los conflictos de intereses y cita como ejemplo las "relaciones personales".