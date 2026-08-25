Gobierno de México niega evidencia de riesgo tras "alerta de seguridad" emitida por EE. UU. en ciudad fronteriza

La ciudad fronteriza de Mexicali fue puesta este martes bajo una alerta de seguridad debido a amenazas, según aseguró un consulado estadounidense, tras reciente golpe al narcotráfico en la zona.

La alerta fue lanzada luego de que días atrás fuerzas federales mexicanas, en colaboración con Estados Unidos, decomisaran 120 kilos de fentanilo a una banda local ligada al poderoso cartel de Sinaloa.

VEA TAMBIÉN EE. UU. emitió alerta de seguridad por amenaza de disputa entre narcos en zona fronteriza con México o

No obstante, horas después las autoridades de México se pronunciaron y negaron cualquier riesgo a la seguridad en esa zona del país.

"Con relación a la alerta de seguridad emitida por el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana sobre una posible amenaza en Mexicali, Baja California, el Gabinete de Seguridad informa que, hasta el momento, las autoridades mexicanas no han identificado elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población", señaló el comunicado emitido por la Presidencia.

Asimismo, añadió que "se mantiene el intercambio de información con las autoridades de Estados Unidos para verificar y atender oportunamente cualquier indicio relacionado con esta alerta".

Pese a negar cualquier riesgo, el gabinete confirmó, "como medida preventiva", que las autoridades federales, estatales y municipales "reforzaron las acciones de patrullaje y vigilancia en puntos estratégicos de Mexicali, y cuentan con personal, capacidades operativas y áreas especializadas de inteligencia e investigación para responder de inmediato ante cualquier eventualidad".

"El Gabinete de Seguridad exhorta a la población a mantener la calma, informarse mediante fuentes oficiales y evitar la difusión de versiones no confirmadas. Ante cualquier emergencia, se encuentra disponible el número 9-1-1 y, para realizar denuncias anónimas, el 089", agregó.

Finalmente, el organismo gubernamental señaló que las "instituciones de los tres órdenes de gobierno mantienen una coordinación permanente para preservar el orden, proteger a las familias de Mexicali y garantizar la seguridad en la entidad".