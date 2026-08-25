Presión de EEUU a Cuba: “es posible que se postergue una decisión para una acción en la isla”

Juan Antonio Blanco, presidente de la ONG Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI, estuvo en La Mañana de NTN24 hablando de la situación de Cuba y la presión que Estados Unidos ejerce contra el régimen y aseguró que ante la cercanía con las elecciones de Medio Término y el conflicto que se desarrolla en Irán, una posible acción en la isla contra la dictadura se podría postergar.