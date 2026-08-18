“No llegamos a encubrir complicidades, a guardar silencio ni a contemporizar con el delito”: De La Espriella tras entrega de informe que presenta presunto desfalco del gobierno anterior

El Gobierno de Abelardo De La Espriella entregó a la Fiscalía General de la Nación el denominado “Libro de la Verdad”, un informe que reúne hallazgos y presuntas irregularidades detectadas durante el proceso de empalme con la administración del expresidente Gustavo Petro.

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Durante el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, el mandatario aseguró que su gobierno no llegó a “encubrir complicidades ni guardar silencio” y afirmó que el documento contiene elementos técnicos y jurídicos para que los organismos de control determinen si existen responsabilidades penales o disciplinarias.

“No llegamos al Gobierno a encubrir complicidades, a guardar silencio ni a contemporizar con el delito”, afirmó.

Del mismo modo, De La Espriella señaló que uno de los principales hallazgos está relacionado con la contratación estatal. Según afirmó, durante el gobierno anterior se habría configurado una nómina paralela en el Ejecutivo con cerca de 900.000 contratos de prestación de servicios, situación que, de acuerdo con sus declaraciones, generó un pasivo superior a los 5 billones de pesos para las finanzas públicas.

El presidente también se refirió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde aseguró que se habrían girado 856.000 millones de pesos sin urgencia manifiesta y que existiría pérdida del rastro de recursos por 1,38 billones de pesos.

Asimismo, en su pronunciamiento, el mandatario mencionó la situación financiera de Air-e, empresa encargada del servicio de energía en parte del Caribe colombiano, señalando pérdidas por 2,59 billones de pesos.

Además, afirmó que el sector defensa enfrenta un déficit de 23 billones de pesos, que atribuyó a decisiones relacionadas con la política de “Paz Total” y el manejo presupuestal de la Fuerza Pública.

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En otro sentido, frente a los programas sociales, De La Espriella aseguró que Colombia Mayor presenta una desfinanciación cercana a 630.000 millones de pesos mensuales para garantizar su continuidad. Mientras tanto, indicó que el Icetex tuvo un recorte presupuestal del 70 %, afectando a más de 180.000 estudiantes que, según sus declaraciones, dejaron de contar con subsidios a la tasa de interés.

Cabe aclarar que el equipo de empalme anticorrupción del actual Gobierno trabajó durante varias semanas en la recopilación de información que dio origen al “Libro de la Verdad”. El documento fue entregado a las autoridades para su revisión y para establecer si los hechos denunciados configuran posibles responsabilidades.

Finalmente, el presidente reiteró que su administración buscará que los recursos públicos sean protegidos.