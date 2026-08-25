Nuevas revelaciones en caso de Miguel Uribe: “Creo que el esquema estaba infiltrado, él estaba incómodo”

ras más de un año de la muerte de Miguel Uribe Turbay, han comenzado a salir a la luz nuevas revelaciones sobre la investigación del magnicidio del aquel entonces precandidato a la presidencia de Colombia, tras reciente revelación de la Fiscalía. En una reciente entrevista con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, la esposa de Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, habló sobre la infiltración de miembros del esquema de seguridad en medio del atentado que terminó con la vida del senador.