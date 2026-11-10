Trabajadores públicos protestan en Caracas exigiendo salarios dignos y liberación de sindicalistas

Este martes en Caracas, en medio de un despliegue policial, trabajadores del sector público se tomaron calles para exigir condiciones salariales dignas que les permitan mejores condiciones de vida, debido a que los ingresos que reciben no les permiten cubrir las necesidades básicas. Asimismo, exigieron la liberación de los dirigentes sindicales privados de la libertad.