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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Gobierno Trump suspenderá a Microsoft del programa de visados para contratar trabajadores extranjeros en Estados Unidos

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
J. D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos - Foto: EFE
J. D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos - Foto: EFE
La Universidad de Harvard, así como la tecnológica Adobe también serán sancionadas.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo este jueves que el gigante del software Microsoft fue suspendido de un programa clave de visados como parte de una ofensiva contra el fraude por parte del gobierno del presidente Donald Trump.

Las principales universidades del país, entre ellas Harvard, que desde hace tiempo están en la mira de Trump que las considera progresistas, también afrontarán una investigación por presunto fraude de visados, señaló Vance.

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El vicepresidente, que es considerado ampliamente como el principal favorito para la nominación presidencial republicana en 2028, fue designado por Trump a principios de este año para encabezar un grupo de trabajo contra el fraude.

"Nuestro mensaje para Microsoft es: son una gran empresa estadounidense, pero tienen que contratar a grandes trabajadores estadounidenses", dijo Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Su anuncio se produjo horas antes de que Trump entregara al CEO de Microsoft, Satya Nadella, la medalla tecnológica más prestigiosa de Estados Unidos en una ceremonia en Washington.

Vance acusó a Microsoft de abusar del programa de visados H-1B para trabajadores extranjeros altamente cualificados, y afirmó que habían "despedido a 6.000 trabajadores estadounidenses mientras los reemplazaban con 6.300 titulares de visados H-1B".

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Microsoft respondió señalando que la "gran mayoría" de sus empleados en Estados Unidos son de Estados Unidos y que esperaba poder proporcionar al gobierno más información.

La empresa indicó que, de las aproximadamente 6.000 solicitudes de visados H-1B que presentó en el último ejercicio fiscal, el 80% fue para prorrogar o cambiar el estatus de empleados de Microsoft ya existentes, y no para contratar nuevo personal.

Las demás solicitudes correspondían a personas que ya se encontraban legalmente en Estados Unidos y que optaron por incorporarse a la empresa, y representaban solo el uno por ciento de su plantilla en el país, explicó Microsoft.

"No son recién llegados a nuestro país", señaló la empresa, agregando que pagaba a sus empleados con visado H-1B lo mismo que a otros trabajadores que realizan labores comparables.

La firma de software Adobe también será suspendida del programa de visados, señaló Vance.

Los republicanos esperan que el tema cale entre los votantes antes de las elecciones legislativas de noviembre, en las que la guerra con Irán y el aumento de los precios podrían costarle al partido el control del Congreso.

Nueve universidades de élite, entre ellas también Yale, Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), serán investigadas por un programa de visados distinto para intercambios de estudio, señaló Vance.

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