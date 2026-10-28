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Capturan en Medellín a mujer buscada por Interpol por presuntas extorsiones millonarias en Suecia, donde vivía como refugiada

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Capturan en Medellín a mujer buscada por Interpol por presuntas extorsiones millonarias en Suecia - Captura de pantalla de redes sociales
Capturan en Medellín a mujer buscada por Interpol por presuntas extorsiones millonarias en Suecia - Captura de pantalla de redes sociales
Por medio de correos, la mujer amenazaba presuntamente a sus víctimas con supuestas condenas de prisión, cuantiosas multas e incluso la pérdida de la custodia de sus hijos y las obligaba a realizar transferencias bancarias.

Katerin Herrera Álvarez fue retenida en Medellín por unidades de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional, tras ser requerida por las autoridades judiciales de Suecia por su presunta participación en el delito de extorsión agravada.

La mujer era buscada mediante una Notificación Roja de Interpol por su posible vinculación con una red criminal que operaba en el municipio de Östersund, en territorio sueco, y que utilizaba correos electrónicos fraudulentos para hacerse pasar por autoridades policiales.

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Según la información suministrada por las autoridades, a través de estos correos, los delincuentes amenazaban a sus víctimas con supuestas condenas de prisión, cuantiosas multas e incluso la pérdida de la custodia de sus hijos.

Para evitar que estas falsas sanciones fueran ejecutadas, los afectados debían realizar transferencias bancarias de entre 85.000 y 90.000 coronas suecas, equivalentes aproximadamente a entre 34 y 36 millones de pesos colombianos por víctima.

Cabe resaltar que, de acuerdo con la información conocida por las autoridades, Herrera Álvarez salió del país cuando tenía cinco años, junto a su madre, con destino a Costa Rica, donde ambas recibieron protección como refugiadas por parte de la ACNUR, después de que su padre fuera asesinado por integrantes de grupos guerrilleros en Colombia.

Dos años después, cuando tenía siete años, ella y su madre fueron acogidas por el Gobierno de Suecia, que les concedió residencia permanente. Durante aproximadamente 23 años, Herrera Álvarez vivió en ese país europeo, donde recibió asistencia estatal en vivienda, alimentación y educación. Allí adelantó su formación profesional y llegó a desempeñarse como jefe de enfermería.

Posteriormente, la colombiana decidió regresar a su país, argumentando problemas de salud de su madre.

Desde 2024 estableció su residencia en la vereda Toldas, zona rural del municipio de Guarne, en el Oriente antioqueño, aunque continuó desarrollando actividades laborales en el área metropolitana de Medellín.

Según las labores de verificación de las autoridades, durante un año trabajó como administradora de un hotel en la capital antioqueña. Más recientemente, se encontraba vinculada a actividades de organización de eventos para una caja de compensación familiar del departamento.

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Fue precisamente en Medellín donde las unidades de la DIJIN lograron ubicarla y hacer efectiva la medida de retención asociada a la Notificación Roja de Interpol.

Tras el procedimiento, Herrera Álvarez quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por intermedio de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras las autoridades competentes del Reino de Suecia adelantan los trámites necesarios para formalizar una eventual solicitud de extradición.

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