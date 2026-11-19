Sean Cairncross habría sido destituido como jefe de ciberseguridad de Estados Unidos, según una fuente cercana a la Casa Blanca.

La posible salida se produce tras graves caídas de servicios y una preocupación creciente por las amenazas que plantea la inteligencia artificial.

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Según la fuente, el presidente Donald Trump respaldó por completo la decisión, pues consideraba que Cairncross no tenía las credenciales necesarias para el cargo.

Antes de asumir como Director Nacional de Ciberseguridad, Cairncross ocupó varios cargos en la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump. Previamente, había sido director de operaciones del Comité Nacional Republicano durante el ciclo electoral de 2016.

Kirsten Davies, actual jefa de información del Departamento de Defensa, ocupará el puesto de forma interina.

Asimismo, la fuente aseguró que Davies cuenta con credenciales más adecuadas y que ya fue confirmada por el Senado.

En los últimos días y semanas, fuertes interrupciones en Estados Unidos han afectado los viajes, las comunicaciones y el comercio electrónico de innumerables usuarios. También golpearon una red de comunicaciones internas de alto secreto de la Administración de Seguridad Nacional.

Tras esto, el director nacional de Inteligencia, Jay Clayton, declaró durante una audiencia sobre "amenazas globales" de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes que se trata de incidentes independientes, vinculados a labores de mantenimiento y a cambios tecnológicos.

Según explicó el miércoles, no hay señales de que hayan sido provocados por actores externos ni por grupos respaldados por otros Estados y añadió que parte de los problemas se explica por la necesidad de modernizar sistemas y redes.

Su valoración fue secundada por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien dijo que no se ha detectado nada que apunte a una relación entre los episodios. Mullin afirmó estar "98 % seguro" de que los adversarios del país no han hackeado ni atacado sus sistemas.