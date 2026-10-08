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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Estados Unidos

Donald Trump confirma "conversaciones productivas" con el régimen de Irán y descarta ataques antes de legislativas en Estados Unidos

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
La Guardia Revolucionaria de la dictadura iraní amenazó con clausurar mediante operativos armados los pasos rocosos y las rutas alternativas utilizadas para el transporte de crudo.

Donald Trump anunció este jueves que descarta atacar al régimen de Irán antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre en Estados Unidos, y aseguró que Washington mantiene "conversaciones productivas" con Teherán.

"Quiero dejar claro a todos que (...) no atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de mandato", escribió en su plataforma Truth Social.

"Tenemos conversaciones productivas con la República Islámica de Irán", añadió, sin dar detalles.

El aumento en los precios de los combustibles se ha visto impulsado por las persistentes tensiones en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio mundial de petróleo, así como por las hostilidades entre los hutíes de Yemen y Arabia Saudita.

Las encuestas indican que los votantes estadounidenses están profundamente contrariados con el aumento de los precios de los combustibles.

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El conflicto en Oriente Medio comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán el 28 de febrero.

En las legislativas de medio mandato, el Partido Republicano de Trump corre el riego de perder el control del Congreso.

El régimen de Irán y el Gobierno de Estados Unidos sostienen un pulso diplomático y militar de alto nivel por el dominio del estrecho de Ormuz, el paso marítimo más estratégico para el comercio energético global.

​La Guardia Revolucionaria de la dictadura iraní amenazó con clausurar mediante operativos armados los pasos rocosos y las rutas alternativas utilizadas para el transporte de crudo, en un intento desesperado por ahogar el flujo de hidrocarburos procedentes de Oriente Medio.

La cúpula militar del régimen fundamentalista insiste en ejercer un supuesto dominio sobre el canal marítimo para contrarrestar la presencia naval norteamericana.

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