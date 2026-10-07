Mark Zuckerberg y la administración Trump lanzan un megaproyecto de IA de 1.800 millones de dólares para anticiparse a las enfermedades
El magnate tecnológico Mark Zuckerberg y la administración del presidente norteamericano Donald Trump concretaron una de las asociaciones científicas e informáticas más ambiciosas de la década.
A través de la organización Chan Zuckerberg Biohub, en colaboración con los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y gigantes tecnológicos como Google DeepMind, se estructuró un fondo de 1.800 millones de dólares destinados a desarrollar modelos avanzados de inteligencia artificial capaces de simular el funcionamiento exacto de las células humanas frente a patologías y fármacos.
El megaproyecto, denominado Virtual Biology Initiative, pretende construir un modelo predictivo que funcione como una “célula virtual” digital.
Este avance tecnológico permitirá a los investigadores ejecutar pruebas analíticas virtuales para anticipar la efectividad de nuevos medicamentos y terapias antes de iniciar los costosos y prolongados ensayos en laboratorios físicos, lo que acelera de manera radical la ciencia médica y la farmacología global.
“Esta alianza estratégica demuestra el poder de la cooperación entre el sector tecnológico privado y el liderazgo estatal para solucionar los grandes desafíos de la humanidad. Construir herramientas predictivas mediante inteligencia artificial nos otorga una ventaja decisiva para anticipar crisis sanitarias y revolucionar los tratamientos médicos del futuro”, destacaron portavoces del proyecto científico en Washington.
La arquitectura financiera del programa contempla más de 500 millones de dólares aportados por el Departamento de Energía para tareas de computación y medición a gran escala, mientras que Meta, Google DeepMind e Isomorphic Labs destinarán conjuntamente 300 millones de dólares.
La iniciativa consolida la relación institucional entre la Casa Blanca y la cúpula tecnológica norteamericana, tras el encuentro bilateral sostenido entre Donald Trump y los principales directivos de la industria digital para fijar los estándares de desarrollo y seguridad de la inteligencia artificial.
Las dependencias estratégicas del Estado norteamericano valoran los flujos de innovación y el impacto de estas herramientas en la seguridad sanitaria internacional, lo que reafirma que la alianza con los centros de desarrollo tecnológico garantiza la prosperidad y el liderazgo institucional de las naciones.