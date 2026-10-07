NTN24
Miércoles, 07 de octubre de 2026
Miércoles, 07 de octubre de 2026
Inteligencia Artificial

Mark Zuckerberg y la administración Trump lanzan un megaproyecto de IA de 1.800 millones de dólares para anticiparse a las enfermedades

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente Donald Trump y Mark Zuckerberg-Foto: EFE
Presidente Donald Trump y Mark Zuckerberg-Foto: EFE
El ambicioso proyecto tecnológico busca desarrollar modelos predictivos avanzados para simular el comportamiento celular y acelerar el descubrimiento de curas.

El magnate tecnológico Mark Zuckerberg y la administración del presidente norteamericano Donald Trump concretaron una de las asociaciones científicas e informáticas más ambiciosas de la década.

​A través de la organización Chan Zuckerberg Biohub, en colaboración con los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y gigantes tecnológicos como Google DeepMind, se estructuró un fondo de 1.800 millones de dólares destinados a desarrollar modelos avanzados de inteligencia artificial capaces de simular el funcionamiento exacto de las células humanas frente a patologías y fármacos.

o

​El megaproyecto, denominado Virtual Biology Initiative, pretende construir un modelo predictivo que funcione como una “célula virtual” digital.

​Este avance tecnológico permitirá a los investigadores ejecutar pruebas analíticas virtuales para anticipar la efectividad de nuevos medicamentos y terapias antes de iniciar los costosos y prolongados ensayos en laboratorios físicos, lo que acelera de manera radical la ciencia médica y la farmacología global.

​“Esta alianza estratégica demuestra el poder de la cooperación entre el sector tecnológico privado y el liderazgo estatal para solucionar los grandes desafíos de la humanidad. Construir herramientas predictivas mediante inteligencia artificial nos otorga una ventaja decisiva para anticipar crisis sanitarias y revolucionar los tratamientos médicos del futuro”, destacaron portavoces del proyecto científico en Washington.

​La arquitectura financiera del programa contempla más de 500 millones de dólares aportados por el Departamento de Energía para tareas de computación y medición a gran escala, mientras que Meta, Google DeepMind e Isomorphic Labs destinarán conjuntamente 300 millones de dólares.

​La iniciativa consolida la relación institucional entre la Casa Blanca y la cúpula tecnológica norteamericana, tras el encuentro bilateral sostenido entre Donald Trump y los principales directivos de la industria digital para fijar los estándares de desarrollo y seguridad de la inteligencia artificial.

o

​Las dependencias estratégicas del Estado norteamericano valoran los flujos de innovación y el impacto de estas herramientas en la seguridad sanitaria internacional, lo que reafirma que la alianza con los centros de desarrollo tecnológico garantiza la prosperidad y el liderazgo institucional de las naciones.

Temas relacionados:

Inteligencia Artificial

Donald Trump

Mark Zuckerberg

Salud

Proyecto

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

La lucha de María Corina: el valiente momento en que encaró a Chávez. "Dígale la verdad a Venezuela”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Trump es muy impulsivo y volátil”: Schamis sobre la postura de EEUU sobre regreso de Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Novedades sobre el insólito y fallido caso de ejecución de Christa Pike: esta es la decisión del juez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Diosdado mantiene el tono desafiante ante la oposición frente a un escenario electoral en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Se conmemoran 3 años del letal ataque terrorista de Hamas contra Israel que dejó más de mil muertos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La IA consume más que datos: la enorme huella de agua y energía detrás de esta tecnología

Ver más

Videos

Ver más
Exmagistrada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Bárbara Gabriela César Siero
Venezuela

"Fui coaccionada teniendo como rehenes a mis hermanos": exmagistrada venezolana denuncia presiones para inhabilitar a María Corina Machado bajo amenazas

Exmagistrados del TSj de Venezuela Bárbara César y Juan Carlos Apitz Barbera / FOTO: Captura de pantalla
Venezuela

Piden investigación sobre la denuncia de la exmagistrada Barbará César de haber sido presionada a firmar inhabilitaciones

Roedor - Foto Canva
Enfermedades

¿Podría haber una nueva pandemia? Alerta latente por peste neumónica en Rusia: así son los síntomas y esto dicen los expertos

Marco Rubio/ María Corina Machado – Fotos AFP
María Corina Machado

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se pronunció sobre el inminente regreso de María Corina Machado a Venezuela

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio-Foto: EFE
Marco Rubio

MUERTE EN LA LABORATORIO PRENDE LAS ALARMAS: Rubio exige a Rusia transparencia sobre PESTE NEUMÓNICA

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Llamadas - Foto Canva
Celulares

Contestar, rechazar o ignorar: expertos advierten sobre el desafío detrás del aumento de las "llamadas spam"

Logo de Anthropic - Foto: EFE
Inteligencia Artificial

Anthropic revela detalles del uso indebido de su inteligencia artificial en armas, espionaje y vigilancia en varios países del mundo

La NASA primera imagen captada por el telescopio espacial Nancy Grace Roman-Foto: EFE
Nasa

El telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA capta su primera imagen de prueba en el punto 'Lagrange L2'

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Entre la razón y el algoritmo: los desafíos de la libertad de prensa

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Fuera de juego - Foto de referencia Canva
Deportes

Nueva ‘regla Wenger’ para los fuera de juego fue probada con gol polémico en liga profesional

Javier Milei, presidente de Argentina, en la Asamblea General de la ONU - Foto: EFE
Javier Milei

Javier Milei arremete contra la ONU en la Asamblea General: "Es una organización inútil que alimenta a una casta de parásitos"

Mónica Palencia | Foto: AFP
María Corina Machado

"Qué pena que no estemos con María Corina para que pueda presentarse a elecciones": Mónica Palencia

Laura Fernández, presidenta de Costa Rica (EFE)
Costa Rica

Presidenta de Costa Rica destituyó a su a canciller por asistir a reunión liderada por Trump sin avisarle

Bomberos de Caracas controlan incendio en la parroquia Santa Rosalía - Fotos: Instagram
Incendio

Controlan incendio en una vivienda en la parroquia Santa Rosalía de Caracas

Elena Andréievna Rybakina, jugadora de tenis kazaja de origen ruso - Foto AFP
Deportes

La nueva número uno del mundo se enfrentará a la bielorrusa Aryna Sabalenka en final de US Open: ganó en semifinales tras increíble fallo en la red de Coco Gauff

Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada advierten que el paro continuará hasta este viernes - Canva y Redes sociales
Abelardo de la Espriella

Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada advierten que el paro continuará hasta este viernes: esto se sabe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023