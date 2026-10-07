​El magnate tecnológico Mark Zuckerberg y la administración del presidente norteamericano Donald Trump concretaron una de las asociaciones científicas e informáticas más ambiciosas de la década.

​A través de la organización Chan Zuckerberg Biohub, en colaboración con los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y gigantes tecnológicos como Google DeepMind, se estructuró un fondo de 1.800 millones de dólares destinados a desarrollar modelos avanzados de inteligencia artificial capaces de simular el funcionamiento exacto de las células humanas frente a patologías y fármacos.

​El megaproyecto, denominado Virtual Biology Initiative, pretende construir un modelo predictivo que funcione como una “célula virtual” digital.

​Este avance tecnológico permitirá a los investigadores ejecutar pruebas analíticas virtuales para anticipar la efectividad de nuevos medicamentos y terapias antes de iniciar los costosos y prolongados ensayos en laboratorios físicos, lo que acelera de manera radical la ciencia médica y la farmacología global.

​“Esta alianza estratégica demuestra el poder de la cooperación entre el sector tecnológico privado y el liderazgo estatal para solucionar los grandes desafíos de la humanidad. Construir herramientas predictivas mediante inteligencia artificial nos otorga una ventaja decisiva para anticipar crisis sanitarias y revolucionar los tratamientos médicos del futuro”, destacaron portavoces del proyecto científico en Washington.

​La arquitectura financiera del programa contempla más de 500 millones de dólares aportados por el Departamento de Energía para tareas de computación y medición a gran escala, mientras que Meta, Google DeepMind e Isomorphic Labs destinarán conjuntamente 300 millones de dólares.

​La iniciativa consolida la relación institucional entre la Casa Blanca y la cúpula tecnológica norteamericana, tras el encuentro bilateral sostenido entre Donald Trump y los principales directivos de la industria digital para fijar los estándares de desarrollo y seguridad de la inteligencia artificial.

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​Las dependencias estratégicas del Estado norteamericano valoran los flujos de innovación y el impacto de estas herramientas en la seguridad sanitaria internacional, lo que reafirma que la alianza con los centros de desarrollo tecnológico garantiza la prosperidad y el liderazgo institucional de las naciones.