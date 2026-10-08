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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Minería ilegal

Golpe al oro ilícito: el Ejército de Colombia desmantela yacimiento ilegal y captura a siete personas en Antioquia

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Ejército de Colombia desmantela yacimiento ilegal-Foto: de X @COL_EJERCITO
Ejército de Colombia desmantela yacimiento ilegal-Foto: de X @COL_EJERCITO
La ofensiva del Ejército intervino un enclave minero clandestino en Donmatías e incautó potentes cargas explosivas y maquinaria.

Las finanzas ocultas de las economías criminales sufrieron un golpe contundente dentro del territorio nacional. En una operación táctica ejecutada por tropas de la Cuarta Brigada en conjunto con la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, las autoridades intervinieron de manera drástica una unidad de producción dedicada a la extracción clandestina de oro en la vereda La Montera, situada en el municipio antioqueño de Donmatías.

​Durante la diligencia operativa, los uniformados neutralizaron la infraestructura ilegal y capturaron en flagrancia a siete personas implicadas en la destrucción sistemática del entorno natural.

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​Asimismo, el registro minucioso del lugar permitió el decomiso de un arsenal de alta peligrosidad compuesto por 26 barras de Indugel, 36 detonadores aneléctricos y 30 metros de mecha de seguridad, lo que evitó riesgos letales para las comunidades aledañas.

​“Este resultado neutraliza una capacidad de producción estimada en mil quinientos gramos de oro mensuales, equivalentes a más de seiscientos sesenta millones de pesos. Con estas acciones protegemos el suelo, la vegetación y las fuentes hídricas de la región frente a la ambición criminal”, indicaron los mandos militares al detallar el balance de la intervención.

​El valor de los equipos y bienes inhabilitados en el sitio asciende a cerca de 150 millones de pesos, fracturando la cadena logística de los grupos que financian actividades al margen de la ley mediante la devastación ambiental.

​Los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para responder por delitos contra los recursos naturales y la seguridad pública, mientras las tropas mantienen el control territorial en el norte del departamento.

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Las agencias de seguridad reafirman que la preservación de los ecosistemas estratégicos y la desarticulación de minas ilegales constituyen prioridades absolutas para garantizar el orden y la legalidad en todo el territorio nacional.

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