Duro golpe a las finanzas del Clan del Golfo en Colombia: Ejército incauta 300 millones de pesos e insumos de minería ilegal tras operativo coordinado en Medellín, Juradó y Quibdó

​Un contundente operativo desplegado por la Armada de Colombia, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación asestó un severo golpe a la estructura económica del grupo armado organizado “Clan del Golfo” en la región del Pacífico chocoano.

​La acción interinstitucional culminó tras más de doce meses de trabajos de inteligencia criminal, medida que desarticuló los engranajes logísticos que utilizaba la organización para la extracción de recursos mediante economías ilícitas.

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​Las intervenciones tácticas se desarrollaron de manera simultánea en los municipios de Juradó, Quibdó y la ciudad de Medellín, con la captura de tres presuntos miembros de la red criminal.

​Entre los detenidos figura un articulador financiero señalado de coordinar el blanqueo de capitales procedentes del tráfico de mineral aurífero y actividades extorsivas contra los habitantes y comerciantes del departamento del Chocó.

​“Este resultado operacional demuestra la eficacia del trabajo coordinado de nuestras Fuerzas de la Patria para desmantelar los brazos financieros de las organizaciones criminales. No daremos tregua a las estructuras que pretenden desestabilizar la tranquilidad y el desarrollo del Pacífico colombiano”, informaron voceros de las fuerzas de seguridad tras la consolidación del procedimiento.



​Durante los registros y allanamientos, las autoridades incautaron más de 300 millones de pesos en efectivo, material aurífero de alto valor comercial y armas de fuego destinadas a la seguridad de las rutas delictivas. El material incautado y los detenidos quedaron de inmediato bajo custodia de los fiscales especializados para el inicio formal de los procesos de judicialización.

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​La neutralización de esta celda debilita sensiblemente la capacidad de reabastecimiento y pago de nóminas ilegales de la estructura en el occidente del país.

​Con el éxito de estas intervenciones en el marco de la estrategia Patria Milagro, la Fuerza Pública ratifica su determinación institucional para proteger a las comunidades de la región y erradicar las fuentes de financiación ilegal que amenazan la soberanía territorial.