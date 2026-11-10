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Terremoto en Venezuela

Rescatistas recuperan el cuerpo de Emma Milagros Mora entre los escombros de Residencias Caribe, La Guaira

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Conjunto Residencias Caribe (La Guaira, Venezuela) colapsado por los terremotos del 24 de junio de 2026 - Fotos: X
Conjunto Residencias Caribe (La Guaira, Venezuela) colapsado por los terremotos del 24 de junio de 2026 - Fotos: X
El hallazgo se produjo mientras continúan los operativos de búsqueda en el conjunto residencial, afectado por los terremotos registrados el 24 de junio.

El equipo de rescatistas voluntarios Cascos Rojos recuperó el cuerpo de Emma Milagros Mora, de 64 años, entre los escombros de las Residencias Caribe, ubicadas en la parroquia Caraballeda, estado La Guaira.

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Las labores de extracción se extendieron durante aproximadamente cuatro horas de trabajo continuo, hasta que los voluntarios lograron localizar y recuperar los restos de la adulta mayor.

El hallazgo se produjo mientras continúan los operativos de búsqueda en el conjunto residencial, afectado por los terremotos registrados el 24 de junio.

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Hasta el momento, el régimen chavista tiene varias semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

El último reporte fue difundido por Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, a su vez, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

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Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos fueron: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

La respuesta del Estado se mantiene marcada por la falta de transparencia, una lenta reconstrucción y la incertidumbre en los refugios temporales.

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