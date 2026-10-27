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Cúcuta

Atentado en Cúcuta deja varios heridos horas después del asesinato de Miguel Castellanos: esto se sabe

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Atentado en Cúcuta - Captura de pantalla de redes sociales
Atentado en Cúcuta - Captura de pantalla de redes sociales
Por el momento, no se tiene claridad sobre si hay muertos en el atentado de esta mañana o cuántos heridos se registran. Se espera que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes.

Un nuevo ataque terrorista se registró durante la mañana de este martes 27 de octubre en el sector conocido como Escobal, cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander, en la frontera entre Colombia y Venezuela, y dejó a personas heridas, entre ellas, policías.

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Personas cercanas a la zona aseguraron que escucharon un fuerte estruendo en este punto de Norte de Santander, por lo que las autoridades activaron todos los protocolos requeridos en estos casos. La ciudadanía vivió momentos de pánico y los heridos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos.

Usuarios en redes sociales, luego de escuchar esto, publicaron: “¿Qué está pasando en Cúcuta? Acaban de activar una carga explosiva junto al puente internacional Francisco de Paula Santander, que comunica con Ureña (Venezuela). Hay personas heridas. Al lado queda el colegio Padre Luis Variara, donde a esta hora hay decenas de niños. ¡Por Dios!”.

En videos que circulan por medio de las redes sociales se logra ver cómo las personas y los uniformados auxilian a uno de sus compañeros, subiéndolo a una patrulla de la Policía para trasladarlo a un centro médico.

Cabe resaltar que la situación de orden público en Norte de Santander sigue siendo compleja, pues este hecho fue antecedido por el asesinato de Miguel Castellanos, a manos de sicarios que le dispararon en varias oportunidades durante la noche del lunes 26 de octubre.

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El político, nacido en Toledo, Norte de Santander, fue baleado en el anillo vial occidental, en el barrio El Pórtico.

Todo ocurrió en esa vía, caracterizada por ser oscura, ubicada a apenas 300 metros de su casa y a 500 metros del Batallón de Cúcuta, cuando Castellanos regresaba de recoger a su hijo de 12 años de un centro educativo.

Por el momento, no se tiene claridad sobre si hay muertos en el atentado de esta mañana o cuántos heridos se registran. Se espera que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes y que, en unas horas, den a conocer el balance general de este hecho.

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