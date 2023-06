Grupos violentos aumentan amenazas en Colombia en época preelectoral: hablan alcaldes que huyeron de sus municipios

“Esto se ha convertido en una amenaza latente en contra mía, de mi familia. No tengo las condiciones de seguridad y en reiteradas ocasiones he pedido el aumento del esquema, el cual no ha sido posible. Tengo un vehículo en pésimas condiciones”, señaló Edilberto Molina, alcalde del municipio de Cartagena de Chairá, quien está gobernando desde Florencia, capital del departamento de Caquetá.

Una facción de las disidencias de las Farc lo amenazó de muerte y lo tiene hoy en el destierro. “Me declararon objetivo militar las disidencias de 'Iván Mordisco'; en diferentes oportunidades ante la comunidad decían que para qué recibían materiales de la administración, ¡si el alcalde ya olía a formol!”, contó.

Molina, de 42 años, quien pertenece a la Alianza política de los partidos Liberal, Cambio Radical y Centro Democrático, no es el único que ha tenido que huir para salvar su vida y la de su familia. También Nelson Leal López, alcalde de Tibú, Norte de Santander, región en la que ejerce una fuerte presencia la guerrilla del ELN.

“Desde que llegué a la alcaldía hace 21 meses, he recibido amenazas. De hecho, llevo dos carros que me han hurtado de la Unidad de Protección. El 10 de marzo fue el último vehículo que me hurtaron, despojaron a los señores escoltas de sus elementos de trabajo, chalecos y pistolas”, aseguró el mandatario local.

Las dramáticas vivencias de estas autoridades locales de Colombia suceden 5 meses antes de las próximas elecciones regionales del país suramericano, en medio del temor y la incertidumbre de los candidatos que quieren participar en los próximos comicios.

Ambos coinciden en que han pedido al Gobierno que les sean mejoradas sus condiciones de seguridad, y aún así, sin tenerlas, se las arreglan para seguir atendiendo las necesidades de sus municipios desde la distancia.

“Me ha tocado gobernar desde el exilio, llevo mes y medio fuera del municipio sin poder ingresar. Eso impide el cumplimiento del plan de desarrollo que me ha obstaculizado la gobernabilidad. Hemos retrocedido más de 20 años en temas de seguridad”, indicó el alcalde de Cartagena del Chairá, Edilberto Molina.

A ese llamado de garantizar las condiciones de seguridad o restablecimiento de orden público se unió durante las últimas horas la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, quien también manifestó preocupación ante lo que le han manifestado algunos Personeros en diferentes regiones del país frente a la fuerte ola de violencia que ha venido incrementándose durante los últimos meses.

Yolima Carrillo, procuradora delegada ante el Consejo de Estado y miembro de la Comisión Nacional de Control Electoral, insistió en entregar a los alcaldes amenazados todas las condiciones para que puedan reincorporarse desde sus municipios en sus labores. “Aquí no es solamente que se devuelvan, sino que se les garantice la seguridad para que vuelvan a ejercer el cargo para el cual fueron elegidos”.