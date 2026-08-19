La industria musical colombiana se une en “Colombia: voces por la vida” para ayudar a darle techo a las comunidades más afectadas por el terremoto

Frente a una situación como la que hoy atraviesa Colombia tras el terremoto del 10 de agosto, las fronteras desaparecen y solo queda la voluntad de ayudar.

Artistas nacionales e internacionales, promotores de conciertos, productores, medios de comunicación, marcas, proveedores, técnicos y cientos de personas detrás de los espectáculos decidieron ponerse del mismo lado y aportar lo que saben hacer a una misma causa, poniendo su trabajo y recursos al servicio de esta iniciativa sin cobrar honorarios, ni costos directos.

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Andrés Cepeda, Beéle, Bonka, ChocQuibTown, Daniel Habif, Draco Rosa, Eladio Carrión, Galy Galiano, Grupo Niche, Hamilton, Juan Duque, Juliana, Laura Pérez, Maisak, Manú, Manuel Medrano, Miguel Bosé, Nanpa Básico, Pedro Capó, Sebastián Yatra, Silvestre Dangond y Timo son algunos de los artistas confirmados que prestarán sus voces y su talento a esta jornada, mientras nuevos nombres continúan sumándose. Karol G tendrá una participación especial (vía livestream) y se suma en colaboración de su Fundación Con Cora.

Ese mismo espíritu reúne a diferentes actores de la industria del entretenimiento en Colombia y la región, entre ellos A&C, Canal RCN, Candela, CMN, Diario La República, Diomar García Eventos, Línea Estratégica Latam, MegaLive, MOVE Concerts, OCESA Colombia, Páramo Presenta, RCN Radio, Stage Eventos y Producciones, Touring The World, Vibra, Vibras Lab, Villalón Group y Vive Claro Distrito Cultural, junto a muchos otros aliados que se han sumado, y se siguen sumando, a esta causa, aportando su experiencia, infraestructura, equipos, plataformas y capacidad de comunicación para hacer posible esta jornada.

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Todo ese esfuerzo colectivo tendrá un solo destino: ayudar. El 100 % de los aportes realizados será donado a la Presentes Corporación para apoyar la reconstrucción de las zonas más afectadas por el terremoto junto a un comité de ejecución y seguimiento.

Todos podemos ser parte de “Colombia: Voces por la Vida”