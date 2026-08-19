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Miércoles, 19 de agosto de 2026
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Terremoto en Colombia

La industria musical colombiana se une en “Colombia: voces por la vida” para ayudar a darle techo a las comunidades más afectadas por el terremoto

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Evento “Colombia: voces por la vida” por los damnificados del terremoto / FOTO: prensa
Evento “Colombia: voces por la vida” por los damnificados del terremoto / FOTO: prensa
El próximo 23 de agosto, Vive Claro Distrito Cultural reunirá a artistas, promotores, productores, medios de comunicación, marcas, proveedores y equipos técnicos alrededor de un mismo propósito: acompañar y ayudar a las comunidades más afectadas por el terremoto.

Frente a una situación como la que hoy atraviesa Colombia tras el terremoto del 10 de agosto, las fronteras desaparecen y solo queda la voluntad de ayudar.

Artistas nacionales e internacionales, promotores de conciertos, productores, medios de comunicación, marcas, proveedores, técnicos y cientos de personas detrás de los espectáculos decidieron ponerse del mismo lado y aportar lo que saben hacer a una misma causa, poniendo su trabajo y recursos al servicio de esta iniciativa sin cobrar honorarios, ni costos directos.

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Andrés Cepeda, Beéle, Bonka, ChocQuibTown, Daniel Habif, Draco Rosa, Eladio Carrión, Galy Galiano, Grupo Niche, Hamilton, Juan Duque, Juliana, Laura Pérez, Maisak, Manú, Manuel Medrano, Miguel Bosé, Nanpa Básico, Pedro Capó, Sebastián Yatra, Silvestre Dangond y Timo son algunos de los artistas confirmados que prestarán sus voces y su talento a esta jornada, mientras nuevos nombres continúan sumándose. Karol G tendrá una participación especial (vía livestream) y se suma en colaboración de su Fundación Con Cora.

Ese mismo espíritu reúne a diferentes actores de la industria del entretenimiento en Colombia y la región, entre ellos A&C, Canal RCN, Candela, CMN, Diario La República, Diomar García Eventos, Línea Estratégica Latam, MegaLive, MOVE Concerts, OCESA Colombia, Páramo Presenta, RCN Radio, Stage Eventos y Producciones, Touring The World, Vibra, Vibras Lab, Villalón Group y Vive Claro Distrito Cultural, junto a muchos otros aliados que se han sumado, y se siguen sumando, a esta causa, aportando su experiencia, infraestructura, equipos, plataformas y capacidad de comunicación para hacer posible esta jornada.

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Todo ese esfuerzo colectivo tendrá un solo destino: ayudar. El 100 % de los aportes realizados será donado a la Presentes Corporación para apoyar la reconstrucción de las zonas más afectadas por el terremoto junto a un comité de ejecución y seguimiento.

Todos podemos ser parte de “Colombia: Voces por la Vida”

  • Todos podrán realizar sus donaciones desde $100.000 COP a Presentes Corporación a través de Ticketmaster.co. Quienes hagan su aporte recibirán entradas para asistir a “Colombia: Voces por la Vida” el próximo 23 de agosto en Vive Claro Distrito Cultural.
  • Asistas o no al evento, puedes sumarte a esta causa. Cada aporte es una forma de ser parte de la solución y ayudar a que muchas familias colombianas puedan volver a tener un techo.
  • Las empresas y organizaciones que quieran sumarse con sus donaciones también pueden ser parte de esta causa. Para conocer cómo realizar aportes empresariales, pueden escribir a info@vocesporlavida.com y recibir toda la información para canalizar su contribución.
  • Cada donación, desde cualquier lugar de Colombia y del mundo, suma a un mismo propósito: acompañar a las comunidades afectadas y ayudar a Colombia a reconstruirse.

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