Cuba sigue sin energía este lunes debido a otro colapso de su red eléctrica

Más de nueve millones de cubanos continúan este lunes 3 de agosto sin servicio eléctrico tras un nuevo colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) , en medio de una crisis energética que sigue teniendo a la isla bajo una emergencia extendida.

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El apagón, el sexto que alcanzó gran parte de la isla registrada en lo que va de 2026, dejó a la mayor parte de los ciudadanos sin corriente y obligó a las autoridades a trabajar en la recuperación gradual del suministro,

Según información de AFP, la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) notificó que en el transcurso de la noche del domingo ocurrió una "desconexión total" del sistema , pese a que hasta el lunes la reconexión avanzaba de manera limitada y amplias zonas del territorio se mantenían sin electricidad.

Según Bloomberg Línea, el corte siguió afectada a la isla durante la mañana del lunes, reflejando la fragilidad de una red eléctrica golpeada por problemas estructurales.

El nuevo apagón ocurrió apenas después de otra falla que afectó a varias provincias del occidente cubano y dejó sin servicio a millones de personas. La reiteración de estos hechos está incrementando la preocupación por la capacidad del sistema para garantizar un suministro estable, sobre todo en los meses de mayor demanda energética.

La crisis eléctrica cubana tiene relación con varios factores, entre ellos el deterioro de las centrales termoeléctricas, la falta de mantenimiento y las dificultades para acceder al combustible que se necesita para la generación.

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La agencia EFE señaló que la isla enfrenta una situación que se encuentra pasando por averías frecuentes y escasez de recursos para mantener la operación del sistema.

El régimen cubano atribuyó parte de la crisis a las limitaciones económicas y las dificultades para obtener combustible , a la vez que críticos de la administración de La Habana mencionan problemas de gestión e insuficiente inversión en la infraestructura energética.

Reuters informó que el sistema eléctrico cubano está pasando por una etapa de alta vulnerabilidad por la falta de combustible y un desgaste acumulado de su red de generación.

Los apagones están teniendo efectos directos en la vida diaria de la población, afectando actividades comerciales, transporte, comunicaciones y servicios esenciales.

La falta de electricidad también aumentó el malestar social en distintas zonas del país, donde los ciudadanos enfrentan cortes prolongados y se cuestionan acerca de cuándo volverá el suministro.

Mientras los técnicos trabajan en la recuperación del SEN, las autoridades aún no informan un plazo definitivo para la normalización total del servicio. La crisis energética sigue siendo uno de los principales desafíos para Cuba, que busca estabilizar un sistema debilitado por años de problemas económicos y operativos.