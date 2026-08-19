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"Se acabó la impunidad": nuevos operativos militares contra integrantes de grupos criminales en Colombia

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24
En las últimas horas, las autoridades colombianas, bajo la administración del presidente Abelardo de la Espriella, han dado a conocer la captura de José Rodolfo Torres, alias ‘Monito’, quien es señalado de ser el autor intelectual del atentado terrorista perpetrado el 21 de agosto de 2025 contra la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali, que dejó seis personas fallecidas y decenas de heridos.

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