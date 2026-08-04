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Selección de Venezuela

La Vinotinto Sub-20 logró triunfo con gol agónico en los Juegos Centroamericanos y se clasificó a semifinales: "Un partido que quedará para la historia"

agosto 4, 2026
Por: Luis Cifuentes
Selección de Venezuela Sub-20 - Foto de referencia : AFP
Selección de Venezuela Sub-20 - Foto de referencia : AFP
La Vinotinto derrotó por 3 a 2 a la selección local con un gol agónico en los últimos minutos que le dio el pase a las semifinales.

La selección venezolana Sub-20 se clasificó a las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se disputan en República Dominicana, luego de derrotar este lunes a la selección local en un partido lleno de emociones.

La Vinotinto derrotó por 3 a 2 a la selección local con un gol agónico en los últimos minutos que le dio el pase a las semifinales.

Venezuela abrió el marcador a los 9 minutos por intermedio de Diego Claut, quien puso en ventaja a su selección iniciado el compromiso.

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El segundo tanto llegó a los 28 minutos gracias al atacante Jesús “Baba” González para ampliar la diferencia a dos tantos.

No obstante, La Vinotinto no pudo mantener la ventaja y los dominicanos llegaron al empate para poner en apuros a los venezolanos.

Javier Roces anotó el descuento a los 45+3 de la primera parte, lo que le permitió a la selección dominicana irse al frente en la segunda parte.

A los 69 minutos, Roces volvió a anotar para darle el empate a su equipo y desatar la euforia en las gradas del estadio Moca 85.

Sin embargo, la selección Vinotinto no declinó de sus aspiraciones por acceder a la siguiente ronda y logró sentenciar el encuentro a los 87 minutos con un cabezazo de Maitán para el 3 a 2.

Los comentarios del emocionante partido por parte de los aficionados no se hicieron esperar. “Un partido que quedará para la historia”; “Sufriendo ante la poderosa República Dominicana”; “Mucho por mejorar si se quiere trascender en el suramericano”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

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La selección venezolana enfrentará a Colombia en la ronda semifinal por un cupo a la medalla de oro y plata.

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