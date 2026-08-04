La Vinotinto Sub-20 logró triunfo con gol agónico en los Juegos Centroamericanos y se clasificó a semifinales: "Un partido que quedará para la historia"

La selección venezolana Sub-20 se clasificó a las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se disputan en República Dominicana, luego de derrotar este lunes a la selección local en un partido lleno de emociones.

La Vinotinto derrotó por 3 a 2 a la selección local con un gol agónico en los últimos minutos que le dio el pase a las semifinales.

Venezuela abrió el marcador a los 9 minutos por intermedio de Diego Claut, quien puso en ventaja a su selección iniciado el compromiso.

El segundo tanto llegó a los 28 minutos gracias al atacante Jesús “Baba” González para ampliar la diferencia a dos tantos.

No obstante, La Vinotinto no pudo mantener la ventaja y los dominicanos llegaron al empate para poner en apuros a los venezolanos.

Javier Roces anotó el descuento a los 45+3 de la primera parte, lo que le permitió a la selección dominicana irse al frente en la segunda parte.

A los 69 minutos, Roces volvió a anotar para darle el empate a su equipo y desatar la euforia en las gradas del estadio Moca 85.

Sin embargo, la selección Vinotinto no declinó de sus aspiraciones por acceder a la siguiente ronda y logró sentenciar el encuentro a los 87 minutos con un cabezazo de Maitán para el 3 a 2.

Los comentarios del emocionante partido por parte de los aficionados no se hicieron esperar. “Un partido que quedará para la historia”; “Sufriendo ante la poderosa República Dominicana”; “Mucho por mejorar si se quiere trascender en el suramericano”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

VEA TAMBIÉN Real Madrid hace oficial sorpresiva salida de estrella del equipo que jugará en club de Inglaterra tras llegada de Mourinho o

La selección venezolana enfrentará a Colombia en la ronda semifinal por un cupo a la medalla de oro y plata.