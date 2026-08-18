Venezuela registra nuevo temblor en La Guaira mientras persiste la negligencia del régimen

En la madrugada de este martes, el miedo volvió a apoderarse de los venezolanos, luego de que un temblor de magnitud 4.0 sacudiera el estado costero de La Guaira. Desde el lugar de la noticia, NTN24, desde donde conversó con los afectados, quienes manifestaron haber salido “asustados” ante el nuevo sismo. “Uno piensa que va a volver a temblar y la mayoría de la gente no durmió, amaneció afuera esperando”, señaló uno de los damnificados de La Guaira. De igual manera, los afectados de la tragedia del pasado 24 de junio sostienen que el régimen de Venezuela, a cargo de Delcy Rodríguez, a cerca de dos meses de la tragedia, sigue siendo “negligente”.