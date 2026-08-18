Con los protagonistas: las historias de resiliencia de los sobrevivientes y ayudantes del terremoto en Colombia

Han pasado ocho días del potente terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia y que deja unas impactantes cifras. Pero quienes pueden dejar ver lo realmente duro de la tragedia son los sobrevivientes del fuerte terremoto. Por ello, Jefferson Beltrán, subdirector del programa La Noche de NTN24, pudo conversar con varios de ellos, quienes le contaron sus historias de resiliencia, valentía y solidaridad.