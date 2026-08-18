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Martes, 18 de agosto de 2026
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Terremoto en Colombia
Programa: La Noche

Con los protagonistas: las historias de resiliencia de los sobrevivientes y ayudantes del terremoto en Colombia

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Han pasado ocho días del potente terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia y que deja unas impactantes cifras. Pero quienes pueden dejar ver lo realmente duro de la tragedia son los sobrevivientes del fuerte terremoto. Por ello, Jefferson Beltrán, subdirector del programa La Noche de NTN24, pudo conversar con varios de ellos, quienes le contaron sus historias de resiliencia, valentía y solidaridad.

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