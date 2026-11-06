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Abelardo de la Espriella

"Hace 45 años no se registraba una incautación de armamento de esta magnitud": Abelardo de la Espriella anunció golpe histórico a las estructuras criminales en el Caribe colombiano

noviembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella-Foto: AFP
Presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella-Foto: AFP
La Armada Nacional interceptó en aguas del Caribe norte una embarcación que transportaba 104 armas de fuego entre las que había 69 fusiles, 30 pistolas, tres lanzagranadas y dos ametralladoras.

El presidente Abelardo de la Espriella informó en la noche del jueves 5 de noviembre sobre el resultado de la "Operación Poseidón", realizada en la zona de la Alta Guajira, y lo calificó como un “golpe histórico contra el narcoterrorismo”.

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De acuerdo con las declaraciones, la Armada Nacional interceptó en aguas del Caribe norte una embarcación que transportaba 104 armas de fuego, descritas como 69 fusiles, 30 pistolas, tres lanzagranadas y dos ametralladoras.

Asimismo, el cargamento incluía 96 proveedores, 15.542 cartuchos, 6.960 dólares en efectivo y 23.569 lempiras hondureños ―equivalentes a más de 2,8 millones de pesos colombianos―.

Cabe resaltar que la denominada 'Operación Poseidón' fue ejecutada por la Fuerza Naval del Caribe de la Armada el miércoles 4 de noviembre, con inteligencia de la Policía Nacional y de la propia Armada, en coordinación con la Fiscalía y con articulación de la DEA, según el mandatario.

Del mismo modo, el vicealmirante Norman Iván Cabrera Martínez, jefe del Estado Mayor Naval de Operaciones de la Armada, afirmó que el operativo afecta las capacidades de las organizaciones criminales presentes en la región.

En el mismo sentido, con base en la información de inteligencia citada por el presidente, el arsenal tenía como destino las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, organización armada ilegal que, según las autoridades, delinque en Magdalena, Cesar y La Guajira.

En operaciones anteriores contra esa estructura, las autoridades la han vinculado con extorsiones a comerciantes, transportadores y ganaderos, homicidios selectivos, tráfico de drogas y desplazamiento forzado.

¿Qué dijo el presidente Abelardo de la Espriella?

De la Espriella aseguró que el golpe “ha impedido que un poderoso arsenal llegara a manos” del grupo y que afecta su logística y su capacidad de combate.

Felicitó a la Fuerza Pública, a la Fiscalía y a la DEA, y destacó que la inteligencia de la Policía Nacional contribuyó al resultado el día en que esa institución cumplió 135 años.

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A los integrantes de la organización les advirtió que “tienen los días contados” y prometió cerrar las rutas, incautar los arsenales y perseguir las estructuras criminales “por la razón o por la fuerza, en el marco de la Constitución y la ley”.

El mandatario afirmó que hace 45 años no se registraba una incautación de armamento de esta magnitud en el Caribe colombiano y anticipó que continuarán las operaciones para desarticular las cadenas de abastecimiento de armas.

Mientras tanto, los capturados quedaron en manos de la Fiscalía, y las autoridades deberán establecer quién proveyó este armamento, cuál fue la ruta desde Honduras y cuáles son los posibles vínculos de la red con otras estructuras.

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