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Martes, 20 de octubre de 2026
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Albania

El primer ministro de Albania dice que una "guerra híbrida" con injerencia extranjera es la causa de violentas protestas

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Protestas en Albania - Foto: EFE
Protestas en Albania - Foto: EFE
El movimiento comenzó hace meses con manifestaciones mayoritariamente pacíficas contra un proyecto turístico vinculado a la familia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El primer ministro albanés, Edi Rama, afirmó este martes que la causa de las violentas protestas antigubernamentales que agitan desde la semana pasada la capital Tirana es una "guerra híbrida".

El movimiento comenzó hace meses con manifestaciones mayoritariamente pacíficas contra un proyecto turístico vinculado a la familia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que generó indignación por las acusaciones de corrupción y la falta de transparencia del gobierno.

Sin embargo, el martes pasado comenzaron protestas estudiantiles para pedir mejoras en las condiciones en las universidades y denunciar la corrupción y también exigir la dimisión de Rama.

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Esta movilización estuvo marcada por enfrentamientos diarios entre manifestantes, muchos de ellos encapuchados, y la policía. Alrededor de 300 personas fueron heridas, más de la mitad de ellas policías, según las autoridades.

El primer ministro socialista se reunió este martes con los directores de las escuelas secundarias y culpó a una "guerra híbrida" de los disturbios y reiteró sus acusaciones de que hay injerencia extranjera detrás de ellos.

Según un comunicado enviado por su gabinete, el objetivo de estas fuerzas extranjeras que se infiltraron en las protestas - las cuales calificó como "totalmente legítimas" - es frenar "el progreso" del país y "bloquear el proceso de negociación" para la adhesión a la Unión Europea.

"Se trata de una guerra híbrida que gana fuerza precisamente porque está arraigada en agravios genuinos, no en meras fantasías", añadió el primer ministro, señalando el aumento del costo de la vida, la falta de acceso a una vivienda asequible y las preocupaciones por el futuro.

Rama, de 62 años, gobierna este país de los Balcanes desde 2013, y ya acusó antes a Rusia y a Irán de divulgar informaciones falsas online sobre las protestas.

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"Es algo que ha sido reconocido y que se está volviendo un problema mayor en Europa", añadió.

Cientos de profesores universitarios marcharon este martes en solidaridad con los manifestantes para condenar la violencia policial hacia los estudiantes.

Los docentes firmaron una petición para pedir el fin de las "violencias contra los estudiantes".

Durante las protestas, la policía utilizó gases lacrimógenos, cañones de agua y balas de goma para dispersar a las personas que intentaban entrar a oficinas gubernamentales y lanzaban piedras contra comercios en varias zonas de la capital.

Por su parte, los manifestantes, además de lanzar piedras, tiraron fuegos artificiales y bombas molotov a la policía.

Además, Rama insinuó este martes la posibilidad de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años y de reducir la edad mínima de responsabilidad penal, que actualmente está establecida en los 18 años.

Desde el comienzo de las protestas, los estudiantes de secundaria han participado en las protestas junto a los universitarios, por lo que la policía condenó la violencia causada por los menores.

Las protestas que duran ya una semana, dejaron edificios oficiales gravemente dañados, incluido el Ministerio de Educación, que ha sido uno de los principales puntos de reunión durante las manifestaciones.

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