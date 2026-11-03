Trump respalda acciones de El Salvador en Haití contra pandillas: “tiene que hacer lo que tiene que hacer”

Las tropas de El Salvador desplegadas en Haití adelantaron su primera ofensiva por medio de la cual buscan el desmantelamiento de las pandillas haitianas Chen Mechan y 400 Mawozo, señaladas del secuestro de cuatro técnicos salvadoreños. Tras estas acciones ejecutadas bajo la orden del presidente Nayib Bukele, su par de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado a conocer que respalda la medida del mandatario salvadoreño.