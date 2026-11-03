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Martes, 03 de noviembre de 2026
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Despliegue militar
Programa: El Informativo

Trump respalda acciones de El Salvador en Haití contra pandillas: “tiene que hacer lo que tiene que hacer”

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Las tropas de El Salvador desplegadas en Haití adelantaron su primera ofensiva por medio de la cual buscan el desmantelamiento de las pandillas haitianas Chen Mechan y 400 Mawozo, señaladas del secuestro de cuatro técnicos salvadoreños. Tras estas acciones ejecutadas bajo la orden del presidente Nayib Bukele, su par de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado a conocer que respalda la medida del mandatario salvadoreño.

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