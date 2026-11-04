“La falsa paz total llegó a su fin”: Abelardo De La Espriella celebra la aprobación de la Ley de Sometimiento en el Congreso

El Congreso de la República aprobó de manera definitiva este martes la Ley de Sometimiento, tras un debate contrarreloj en la Cámara de Representantes que respaldó el proyecto por 95 votos a favor y 10 en contra. Al coincidir plenamente el texto con el previamente avalado por el Senado, la iniciativa evitó el trámite de conciliación y quedó lista para su sanción presidencial.

El presidente de la nación, Abelardo De La Espriella, celebró la decisión a través de sus canales oficiales con el reconocimiento expreso a la gestión del ministro de Justicia, Iván Cancino.

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“¡Habemus Ley de Sometimiento! Mi agradecimiento y reconocimiento al ministro de Justicia por su extraordinario trabajo, compromiso y dedicación para sacar adelante esta importante iniciativa”, expresó el mandatario, quien concluyó su mensaje con la sentencia de que “la falsa paz total llegó a su fin”.

La nueva normativa elimina el tratamiento político y el reconocimiento de estatus beligerante a los grupos armados organizados, con el encauzamiento de la relación del Estado con las estructuras criminales exclusivamente hacia el sometimiento judicial inspirado en modelos de cooperación efectiva, sin contemplar zonas de despeje, suspensión de órdenes de captura ni interferencia en las operaciones de la Fuerza Pública.

El ministro Iván Cancino detalló que el articulado condiciona rigurosamente los beneficios punitivos, los cuales contemplan reducciones de hasta el 50 % de la pena para integrantes rasos y un límite del 30 % para cabecillas, sujetos a la entrega total de bienes ilícitos sin compensación económica, el cese de actividades delictivas y la aportación de información veraz para el desmantelamiento de las redes criminales, con la prohibición expresa de tratamientos diferenciados para delitos como el reclutamiento de menores.

Por último, Cancino reforzó que la ley se centrará en las víctimas y proporcionará una respuesta más firme contra el crimen. Durante los debates en la Cámara, el titular de la cartera enfatizó que la normativa “no permite zonas de distensión en las que se reúnan personas para seguir delinquiendo, ni la suspensión de órdenes de captura o de extradición”.

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La aprobación de esta Ley busca dotar al Estado de herramientas jurídicas clave para desmantelar actores armados ilegales, así como garantizar el orden público, intervenir los territorios de forma integral y proteger a los civiles.