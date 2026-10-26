Verónica Alcocer en el ‘ojo del huracán’ y Petro subió la temperatura por una publicación en X: así está el Clima Político

Así está el Clima Político: Verónica Alcocer está en el ‘ojo del huracán’ tras las acusaciones que hizo Eva Ferrer, su exasesora, quien la señaló de haber ingresado millones de dólares a Colombia desde Venezuela. La temperatura subió en redes sociales por la controversia que generó una publicación de Gustavo Petro en su cuenta de X, quien criticó que hubiera alcohol en reuniones oficiales por una foto en la que aparece el presidente Abelardo de la Espriella con la cúpula militar.