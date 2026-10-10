Al menos cuatro fallecidos en Florida y Alabama por el paso del huracán Isaías

El huracán Isaías dejó al menos cuatro personas fallecidas en Estados Unidos, dos en Florida y dos en Alabama, de acuerdo con los reportes de las autoridades locales.

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Aunque el sistema meteorológico perdió intensidad y fue degradado a ciclón postropical, sus efectos continúan afectando a miles de habitantes.

En Florida, uno de los fallecimientos ocurrió en el condado de Escambia, donde una persona quedó atrapada después de que un árbol cayera sobre una vivienda.

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En Alabama, los fuertes vientos provocaron la caída de árboles, daños materiales y cortes en el suministro eléctrico.

La gobernadora del estado, Kay Ivey, confirmó la muerte de dos personas y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

En otro incidente registrado en el mismo condado, los bomberos encontraron a una persona sin vida dentro de un garaje cerrado, en el que había un generador encendido.

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Otros cuatro integrantes de la familia, de 72, 25, cinco y cuatro años, fueron trasladados a un hospital.

Pese a la pérdida de fuerza del fenómeno, los problemas con el servicio eléctrico persisten.