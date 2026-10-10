Al menos cuatro fallecidos en Florida y Alabama por el paso del huracán Isaías
El huracán Isaías dejó al menos cuatro personas fallecidas en Estados Unidos, dos en Florida y dos en Alabama, de acuerdo con los reportes de las autoridades locales.
Aunque el sistema meteorológico perdió intensidad y fue degradado a ciclón postropical, sus efectos continúan afectando a miles de habitantes.
En Florida, uno de los fallecimientos ocurrió en el condado de Escambia, donde una persona quedó atrapada después de que un árbol cayera sobre una vivienda.
En Alabama, los fuertes vientos provocaron la caída de árboles, daños materiales y cortes en el suministro eléctrico.
La gobernadora del estado, Kay Ivey, confirmó la muerte de dos personas y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.
En otro incidente registrado en el mismo condado, los bomberos encontraron a una persona sin vida dentro de un garaje cerrado, en el que había un generador encendido.
Otros cuatro integrantes de la familia, de 72, 25, cinco y cuatro años, fueron trasladados a un hospital.
Pese a la pérdida de fuerza del fenómeno, los problemas con el servicio eléctrico persisten.