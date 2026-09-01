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Martes, 01 de septiembre de 2026
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Familiares de presos políticos
Programa: La Tarde

Familiar de preso político rechaza acuerdo petrolero de Estados Unidos con Venezuela: "Ellos no son una ficha de canje"

septiembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
En Venezuela familiares de presos político salieron este martes a marchar para exigir la libertad de sus seres queridos y también para rechazar las negociaciones entre el régimen venezolano y el gobierno de Estados Unidos. Para hablar sobre este tema, Mayra Morales, hermana del preso político Ricardo Fonseca, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

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