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Martes, 25 de agosto de 2026
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US Open

Alcaraz regresa tras cuatro meses lesionado pero cae junto a Serena Williams en el US Open en Nueva York

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Serena Williams/ Carlos Alcaraz-Foto: EFE
Serena Williams/ Carlos Alcaraz-Foto: EFE
Pese al traspié en parejas, la exhibición marcó el regreso a las canchas del tenista español tras una lesión de muñeca.

La esperada e inédita pareja confirmada por el español Carlos Alcaraz y la leyenda Serna Williams concluyó este martes su andadura en la modalidad de dobles mixto del Abierto de Estados Unidos, al caer derrotados en la fase de cuartos de final ante la dupla integrada por el italiano Flavio Cobolli y la suiza Belinda Bencic.

El choque disputado en la pista Arthur Ashe que provocó una enorme ovación de la fanaticada neoyorquina se resolvió en dos mangas a favor del dúo europeo con parciales de 5-4 y 4-1.

El certamen sirvió como escenario par el retorno de Alcaraz a la alta competición tras permanecer cuatro meses fuera de las pistas debido a una lesión en la muñeca, en su debut inicial de la jornada, la pareja hispano-estadounidense logró superar con solidez a la neozelandesa Erin y el británico Lloyd.

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Sin embargo, en su segundo compromiso consecutivo disputado apenas 30 minutos después, la exigencia aumentó, Alcaraz y Williams dejaron a sus rivales durante el primer parcial e incluso llegaron a liderar 4-3 el desempate, pero tras ceder la manga en el tie-break por 7-4 permitiendo a la otra pareja cerrar el encuentro con autoridad.

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Tras este rodaje en dobles, Alcaraz enfoca su atención en la defensa del título en el cuadro individual del US Open, torneo del que llega como vigente campeón y cuya fase principal arranca formalmente este domingo.

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