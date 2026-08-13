Messi regresó a las canchas tras la muerte de su padre y se encontró con prolongada ovación al pisar el campo

Tras atravesar uno de los momentos más complejos y dolorosos de su vida personal por la muerte de su padre y representante, Jorge Messi, Lionel Messi volvió a vestirse de corto de manera oficial con el Inter de Miami.

El “10” argentino reapareció en la convocatoria para el duelo correspondiente a la Leagues Cup frente al Club León de México en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Aunque arrancó el compromiso en el banco de suplentes y no realizó el calentamiento previo en el césped, su sola aparición en las pantallas gigantes del escenario generó un cerrado aplauso y muestra de afecto por parte de las tribunas.

En el momento más emotivo de la jornada aconteció en el segundo tiempo, cuando el entrenador dispuso el ingreso del capitán, las tribunas del estadio se pusieron en pie para brindarte una prolongada ovación al futbolista rosarino.

De esa manera la afición le reconoció el esfuerzo de sumar sus primeros minutos en cancha en medio del duelo familiar.

A las muestras de apoyo se sumó el propio rival. A través de sus canales oficiales en redes sociales, el Club León dedicó una calurosa bienvenida al argentino.

“Este abrazo es de León, de todos, del fútbol, y es para ti querido Lionel. Respeto y cariño”, publicó la institución mexicana junto al afectuoso saludo de sus futbolistas en la cancha.

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El regreso del astro se produce tras días de conmoción en el entorno deportivo, donde personalidades de la talla de Cristiano Ronaldo dedicaron sentidos mensajes de fortaleza para el argentino.

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Pese a la incertidumbre expresada días atrás por el propio jugador sobre su continuidad tras la pérdida de su padre, Messi dio el primer paso para retomar su rutina competitiva rodeado del respaldo de su club, sus compañeros y la afición global.