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Miércoles, 07 de octubre de 2026
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Pedro Sánchez

"Han matado a Maricarmen": así reaccionó Vox y otros sectores en España por muerte de mujer cuyo desalojo provocó protestas

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Maricarmen Abascal (AFP)
Maricarmen Abascal (AFP)
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por su parte expresó “su pésame”.

La muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desalojo del apartamento en el que residía en Madrid desató una ola de protestas por la vivienda en España, ha provocado reacciones cargadas de indignación desde diversos sectores políticos.

“Han matado a Maricarmen. Sin ningún escrúpulo han utilizado el sufrimiento de una persona mayor para montar una campaña que ocultase la responsabilidad del Gobierno en el desastre de la vivienda”, expresó el Partido Vox, opositor al Gobierno de Pedro Sánchez en España.

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El partido, además, indicó que “la responsabilidad” es “de Pedro Sánchez, como dijo Maricarmen”.

“Que se sepa quien ha traído la ruina y la muerte (en el apagón, en la DANA, en Adamuz, en Ceuta) a España”, expresó el partido.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por su parte expresó “su pésame”.

“Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz”, dijo Sánchez en un breve mensaje poco después de que se confirmara la noticia de la muerte.

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desalojo del apartamento en el que residía en Madrid desató una ola de protestas por la vivienda en España, murió este miércoles, según informó el Sindicato de Inquilinas.

"Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen", indicó el Sindicato en un comunicado en el que resaltó su "ejemplo de lucha" y la ola de reacciones tras su desalojo, que "suponen un antes y un después en la historia de este país".

Maricarmen Abascal había sido conducida a un hospital de Madrid tras ser desalojada el 23 de septiembre del apartamento en el que había residido desde hacía siete décadas, después de que la empresa propietaria intentara elevar fuertemente su alquiler.

Su imagen saliendo en camilla de la vivienda, entre los gritos de indignación de los manifestantes que habían acudido a apoyarla, encendió una indignación que acabaría traduciéndose en una ola de movilizaciones que alcanzó varias ciudades españolas.

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"El debate de la vivienda está en el centro, pero el coste para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto", lamentó en su comunicado el Sindicato de Inquilinas, que acompañó su larga lucha judicial.

"Tras su partida, nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen. Y, sobre todo, cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: "luchad, seguid luchando por lo que es vuestro", agregó.

A los pocos días del desalojo de Maricarmen Abascal, una multitudinaria manifestación en Madrid por el derecho a la vivienda culminó con la instalación de una acampada de protesta en la céntrica Puerta del Sol.

El gobierno de izquierdas promovió después dos decretos con medidas para tratar de paliar la crisis de vivienda, pero estos textos fueron tumbados el pasado viernes por el Congreso de los Diputados, asestando un fuerte golpe al ejecutivo de Pedro Sánchez.

Este lunes, el líder socialista anunció la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.

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