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Jueves, 05 de noviembre de 2026
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Cuba

Régimen cubano detuvo a la reconocida periodista Yoani Sánchez: "Ha sido secuestrada por la policía política"

noviembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
La periodista cubana Yoani Sánchez. (EFE)
La periodista cubana Yoani Sánchez. (EFE)
Sánchez ganó en 2008 el Premio Ortega y Gasset, uno de los principales galardones del periodismo en español.

Yoani Sánchez, una de las figuras más conocidas del periodismo independiente en Cuba, fue detenida este jueves en La Habana, denunció el diario digital 14ymedio, que ella fundó y dirige desde 2014.

Sánchez, de 51 años, "ha sido secuestrada por la policía política" cuando salía de su vivienda en el barrio de Nuevo Vedado "para hacer compras", señaló el periódico digital, que subrayó que "desde entonces, no hay noticias" de ella.

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14ymedio, un medio que denuncia la censura y el acoso de las autoridades a los opositores, además de criticar regularmente la gestión gubernamental, precisó que Sánchez "pudo avisar" a la redacción mediante "un escueto mensaje" enviado desde su móvil.

Sánchez ganó en 2008 el Premio Ortega y Gasset, uno de los principales galardones del periodismo en español, y fue incluida ese mismo año por la revista Time entre las 100 personas más influyentes del mundo.

Como otros periodistas independientes en Cuba, sufre frecuentes episodios de hostigamiento por parte de la policía política, que suele impedir a los reporteros salir de sus domicilios para cubrir acontecimientos de especial relevancia.

De acuerdo con una ley aprobada en 2023, los únicos medios de comunicación legales en Cuba son los estatales, controlados por el Partido Comunista que gobierna el país.

Sin embargo, en la última década surgieron medios independientes en línea, que sobreviven en un vacío legal y a los que los cubanos acceden mediante redes privadas virtuales (VPN).

14ymedio destacó que varios colaboradores de medios opositores han sido detenidos en la vía pública durante las últimas semanas y luego liberados, aunque con multas o advertencias.

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