Hasta 40.000 millones de dólares y una década es el costo estimado para recuperar el sistema eléctrico venezolano
La recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Venezuela podría requerir hasta 40.000 millones de dólares y un programa de rehabilitación que se extienda durante una década.
Así lo dijo la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (AVIEM).
El director de dicha instancia, el ingeniero Gelvis Sequera, explicó que la reconstrucción integral de la infraestructura eléctrica tomaría entre cinco y diez años.
Al tiempo, sostuvo que necesitaría inversiones de entre 15.000 millones y 40.000 millones de dólares.
Además, señaló que el financiamiento debe estar sujeto a auditorías internacionales y supervisión técnica especializada.
El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.
Mientras los venezolanos siguen protestando por las incesantes interrupciones eléctricas, Delcy Rodríguez pidió recientemente al país "ahorrar luz y agua" por la llegada del fenómeno climático 'Super Niño'.
El pasado mes de septiembre registró picos de severos racionamientos eléctricos en vasta parte de Venezuela debido al profundo deterioro del sistema de generación.
En cuanto al mes de octubre, la crisis eléctrica en Venezuela se ha intensificado y extendido por todo el país.