No hay escondite para los pandilleros en Haití: Así fue la destrucción de un depósito de municiones

Se conoció el video de la destrucción de un depósito de municiones que pertenecía las pandillas en Haití en un barrio de la capital Puerto Príncipe, este lugar era un bastión de las bandas criminales que operan en el país. La participación de las fuerzas salvadoreñas y las autoridades haitianas propinó un nuevo golpe a estos criminales que debilita sus capacidades operativas de las pandillas al reducir su capacidad de responder al fuego.