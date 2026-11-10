Vestido de camuflado y con boina, el presidente De la Espriella encaró a un capturado: "está que llora, mire"

Las Fuerzas Militares de Colombia propinaron un nuevo golpe estratégico a las estructuras del narcoterrorismo en la región fronteriza, tras ejecutar con éxito la denominada Operación NOAH en el municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

Durante la ofensiva militar, las autoridades confirmaron la muerte de cuatro sujetos en desarrollo de operaciones y la captura de otros seis presuntos integrantes del grupo armado, además del decomiso de 7 fusiles y 15 granadas destinadas para ataques con drones. Entre los aprehendidos figura alias Barba Chivo o Costeño, identificado como uno de los hombres de confianza de alias Andrey Avendaño y cabecilla de comisión de la estructura 33 de la facción de Calarcá.

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“A los cabecillas del narcoterrorismo les advierto: no tendrán escondite. Vamos a seguir golpeando sus estructuras hasta recuperar el control de cada rincón de Colombia”, afirmó la administración nacional mediante un pronunciamiento oficial.

La estructura 33 de la facción de Calarcá ha sido señalada por las autoridades como una de las organizaciones delictivas más activas en la región del Catatumbo, una zona altamente disputada y estratégica para las rutas del narcotráfico debido a su cercanía fronteriza con Venezuela.

Abelardo de la Esprilla, se dirigió directamente a los detenidos para enfatizar el rigor con el que actuará la justicia estatal, expresando textualmente ante los sujetos: "Ahi se amenazaban, esta que llora, mire como esta muerto de miedo ese bandalo que bien gracias a Dios se salvaron para que le caiga todo el oeso de la ley. Sacan barata la muerte , hay que llevarlos a la cárcel, y que se pudran en la cárcel y que pagen todo el daño que han hecho".

El uso táctico de drones cargados con explosivos por parte de los grupos armados ilegales se consolidó como una preocupación prioritaria para los mandos de seguridad colombianos, dado que las 15 granadas incautadas en el operativo se encontraban listas para ser empleadas en ataques aéreos contra la fuerza pública y la infraestructura civil.

Norte de Santander ha sido escenario constante de operaciones militares de alta intensidad durante los últimos meses, como parte del despliegue estratégico destinado a neutralizar las economías ilícitas y desarticular las redes criminales que operan a lo largo de la frontera colombo-venezolana.

Las instituciones de seguridad anunciaron la continuidad de operaciones conjuntas de gran envergadura en diferentes regiones del país, con el propósito de garantizar el orden público y repeler las acciones de estas organizaciones al margen de la ley.