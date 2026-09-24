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Jueves, 24 de septiembre de 2026
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Apagones Venezuela

Unidad de Diálisis Barquisimeto se quedó sin luz: la interrupción pone en peligro la vida de al menos 42 pacientes renales

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Unidad de Diálisis Barquisimeto se quedó sin luz / Protesta por dicho apagón - Fotos: X
Unidad de Diálisis Barquisimeto se quedó sin luz / Protesta por dicho apagón - Fotos: X
La interrupción del servicio eléctrico obligó a suspender de manera repentina el tratamiento.

Al menos 42 pacientes con insuficiencia renal quedaron sin recibir su tratamiento en la Unidad de Diálisis Barquisimeto, estado Lara.

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Según reportes de medios regionales, la situación se registró tras un corte eléctrico por "racionamiento".

La interrupción del servicio eléctrico obligó a suspender de manera repentina el tratamiento correspondiente al primer turno de pacientes.

Tal situación generó preocupación entre los afectados y sus familiares debido a la importancia de las sesiones de diálisis para las personas con enfermedad renal terminal.

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El centro asistencial que se vio afectado dispone de una planta eléctrica de emergencia, pero el equipo no pudo ser utilizado, ya que no contaba con gasoil para funcionar.

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Ante la suspensión del tratamiento, familiares y pacientes se concentraron en las inmediaciones de la unidad, ubicada en la carrera 25 con calle 34 de Barquisimeto.

En medio de la protesta exigieron a las autoridades correspondientes una respuesta y la restitución del servicio.

Los problemas eléctricos en Venezuela ocurren debido a la falta de mantenimiento crónico, la corrupción y la escasez de inversión en la infraestructura del sistema de energía durante años.

El sistema eléctrico en el país suramericano atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

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