Unidad de Diálisis Barquisimeto se quedó sin luz: la interrupción pone en peligro la vida de al menos 42 pacientes renales

Al menos 42 pacientes con insuficiencia renal quedaron sin recibir su tratamiento en la Unidad de Diálisis Barquisimeto, estado Lara.

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Según reportes de medios regionales, la situación se registró tras un corte eléctrico por "racionamiento".

La interrupción del servicio eléctrico obligó a suspender de manera repentina el tratamiento correspondiente al primer turno de pacientes.

Tal situación generó preocupación entre los afectados y sus familiares debido a la importancia de las sesiones de diálisis para las personas con enfermedad renal terminal.

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El centro asistencial que se vio afectado dispone de una planta eléctrica de emergencia, pero el equipo no pudo ser utilizado, ya que no contaba con gasoil para funcionar.

Ante la suspensión del tratamiento, familiares y pacientes se concentraron en las inmediaciones de la unidad, ubicada en la carrera 25 con calle 34 de Barquisimeto.

En medio de la protesta exigieron a las autoridades correspondientes una respuesta y la restitución del servicio.

Los problemas eléctricos en Venezuela ocurren debido a la falta de mantenimiento crónico, la corrupción y la escasez de inversión en la infraestructura del sistema de energía durante años.

El sistema eléctrico en el país suramericano atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.