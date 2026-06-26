"Hemos encontrado con vida a Camila Sofía Medina Rivas, una niña de 15 años": Bukele celebra operación en Venezuela hecha por rescatistas de El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se mostró conmovido este viernes en sus redes sociales luego de que se confirmara el rescate con vida de Camila Sofía Medina Rivas, una niña de 15 años, tras el doble terremoto que impactó el pasado miércoles a Venezuela.

El hallazgo de la menor, cabe resaltar, fue hecho por una misión de rescatistas de El Salvador que llegó a Venezuela a ayudar en medio de la devastación.

“Hemos encontrado con vida a Camila Sofía Medina Rivas, una niña de 15 años” atrapada junto a su mascota en el noveno piso de un edificio colapsado. Su madre la está esperando abajo con parte de nuestro equipo”, expresó Bukele.

El mandatario salvadoreño aclaró, no obstante, que aún “debemos romper varias paredes para llegar hasta ella, por lo que nuestros equipos han llevado más herramientas”.

“Ya contamos con la maquinaria y el personal con la experiencia necesaria para abrir el paso. Primero Dios, pronto lograremos rescatarla”, afirmó.

Casi mil muertos y más de 50.000 desaparecidos es el trágico balance del doble terremoto en Venezuela sucedido el miércoles mientras crece la desesperación por encontrar supervivientes y la ayuda oficial es escasa.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte del país el miércoles dejaron un panorama de devastación, con decenas de edificios colapsados, especialmente en La Guaira, una población costera vecina a Caracas, donde la población denuncia la precaria labor del régimen venezolano en las labores de rescate.

La cifra de muertos por los terremotos que golpearon a Venezuela aumentó a 920 el viernes, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

La Guaira quedó hecha polvo. Lo que eran edificios hoy son montañas de arena y escombros.

Familiares, vecinos y voluntarios se mueven como pueden entre la destrucción, pero necesitan maquinaria especializada para poder cortar varillas de acero o remover bloques.