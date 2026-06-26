NTN24
Viernes, 26 de junio de 2026
Viernes, 26 de junio de 2026
Nayib Bukele

"Hemos encontrado con vida a Camila Sofía Medina Rivas, una niña de 15 años": Bukele celebra operación en Venezuela hecha por rescatistas de El Salvador

junio 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Rescatistas de El Salvador en Venezuela. (X de Bukele)
Rescatistas de El Salvador en Venezuela. (X de Bukele)
El mandatario salvadoreño aclaró, no obstante, que aún “debemos romper varias paredes para llegar hasta ella, por lo que nuestros equipos han llevado más herramientas”.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se mostró conmovido este viernes en sus redes sociales luego de que se confirmara el rescate con vida de Camila Sofía Medina Rivas, una niña de 15 años, tras el doble terremoto que impactó el pasado miércoles a Venezuela.

El hallazgo de la menor, cabe resaltar, fue hecho por una misión de rescatistas de El Salvador que llegó a Venezuela a ayudar en medio de la devastación.

o

“Hemos encontrado con vida a Camila Sofía Medina Rivas, una niña de 15 años” atrapada junto a su mascota en el noveno piso de un edificio colapsado. Su madre la está esperando abajo con parte de nuestro equipo”, expresó Bukele.

El mandatario salvadoreño aclaró, no obstante, que aún “debemos romper varias paredes para llegar hasta ella, por lo que nuestros equipos han llevado más herramientas”.

“Ya contamos con la maquinaria y el personal con la experiencia necesaria para abrir el paso. Primero Dios, pronto lograremos rescatarla”, afirmó.

Casi mil muertos y más de 50.000 desaparecidos es el trágico balance del doble terremoto en Venezuela sucedido el miércoles mientras crece la desesperación por encontrar supervivientes y la ayuda oficial es escasa.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte del país el miércoles dejaron un panorama de devastación, con decenas de edificios colapsados, especialmente en La Guaira, una población costera vecina a Caracas, donde la población denuncia la precaria labor del régimen venezolano en las labores de rescate.

La cifra de muertos por los terremotos que golpearon a Venezuela aumentó a 920 el viernes, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

o

La Guaira quedó hecha polvo. Lo que eran edificios hoy son montañas de arena y escombros.

Familiares, vecinos y voluntarios se mueven como pueden entre la destrucción, pero necesitan maquinaria especializada para poder cortar varillas de acero o remover bloques.

Temas relacionados:

Nayib Bukele

Bukele

El Salvador

Presidente de El Salvador

Terremoto

Terremoto en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así se vivieron los dos terremotos desde una cárcel de Venezuela: impactante testimonio de preso político

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“La cantidad de estructuras colapsadas sobrepasa la capacidad de respuesta”: especialista en operaciones de socorro tras la tragedia en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Al menos 17 países envían equipos de rescate y ayuda médica a Venezuela tras los terremotos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez fueron los que vendieron a Maduro": exvicepresidente de Colombia Francisco Santos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿América Latina está experimentando un avance preocupante del populismo autoritario?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
Foto: evacuación terremoto en Venezuela
Terremoto en Venezuela

"Había muchas personas heridas": joven que captó con su celular la trágica evacuación tras los devastadores terremotos en Venezuela

Terremoto en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Así se vivieron los dos terremotos desde una cárcel de Venezuela: impactante testimonio de preso político

Equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes bajo escombros de edificios colapsados en Venezuela - EFE
Venezuela

Tres edificios colapsaron tras los terremotos que azotaron Venezuela: equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes

Colapso de edificaciones en Venezuela tras terremotos - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

“La cantidad de estructuras colapsadas sobrepasa la capacidad de respuesta”: especialista en operaciones de socorro tras la tragedia en Venezuela

Entrada del centro penitenciario Rodeo I - EFE
Venezuela

La angustia que vivieron los presos políticos durante el terremoto en Venezuela: "No podían informar a sus familias sobre su estado"

Más de Actualidad

Ver más
Elecciones en Colombia - EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Estados Unidos mira a Colombia en estas elecciones presidenciales: "respalda el derecho del pueblo a elegir libremente"

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Israel

Netanyahu afirma estar "totalmente de acuerdo" con Trump en que Irán no adquiera armas nucleares en medio de negociación en curso con el régimen

Andy Lewis | Foto AFP
Muerte

Muere el atleta extremo Andy Lewis durante un salto BASE en un cañón de Utah

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Delantero de la selección Colombia - Foto AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Todos a apoyar la selección del tigre": delantero colombiano que no fue convocado para el Mundial mostró su apoyo a Abelardo de la Espriella

Comunidades indígenas - Foto EFE/ Momia - Foto de referencia Canva
Ciencia

Devuelven momia de niño indígena a su comunidad en Suramérica: fue encontrada congelada en 1905 durante expedición militar

Elecciones en Colombia - EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Estados Unidos mira a Colombia en estas elecciones presidenciales: "respalda el derecho del pueblo a elegir libremente"

Foto: Videojuegos a doble pantalla
Videojuegos

Revolución en el mundo los videojuegos: así es como los usuarios están cambiando su manera de jugar e interactuar con los dispositivos

Curazao empató con Ecuador en el Mundial / FOTO: EFE
Mundial 2026

Curazao logró el primer punto de su historia en un Mundial y le complicó a Ecuador su deseo de clasificar a la siguiente ronda

Elecciones en Colombia (AFP)
Registraduría

"Con plenas garantías de transparencia e integridad electoral se desarrolló la segunda vuelta": Registraduría de Colombia tras cierre de urnas

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Israel

Netanyahu afirma estar "totalmente de acuerdo" con Trump en que Irán no adquiera armas nucleares en medio de negociación en curso con el régimen

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre