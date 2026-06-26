El dictador Maduro escribe carta desde la prisión tras los terremotos que enlutan a Venezuela: "De esta también vamos a salir"

Hace horas, el dictador Nicolás Maduro Moros escribió una carta desde la prisión tras los terremotos que enlutaron a Venezuela.

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A través de sus redes sociales, sus colaboradores difundieron la siguiente misiva: "Pueblo amado de Venezuela; ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra patria, Cilia (Flores) y yo elevamos nuestras oraciones por cada familia afectada, por los heridos, por quienes sufren y por todo nuestro pueblo”.

"Hoy, la palabra es una sola: máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción. Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos, y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate”, se lee en la carta de Maduro.

Y añade: "Venezuela ha enfrentado grandes pruebas y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad. Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes. ¡Que Dios bendiga y proteja a Venezuela!”.

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Nicolás Maduro se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, en Nueva York (Estados Unidos).

Específicamente, enfrenta graves acusaciones a nivel federal que incluyen narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas, y crímenes de lesa humanidad.

Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026 por fuerzas especiales del ejército de EE. UU. (Delta Force). El dictador fue arrestado junto a su esposa en Caracas durante la 'Operación Resolución Absoluta'.

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En cuanto a los terremotos registrados en Venezuela, la cifra de muertos aumentó a 920, según informó este viernes al ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

El miércoles 24 de junio, Venezuela fue epicentro de dos terremotos de magnitudes de 7.2 y 7.5, que devastaron diferentes zonas del país.

Las regiones más afectadas por los dos potentes terremotos son: La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo.

Las zonas más severamente dañadas en el estado de La Guaira tras el doble terremoto del 24 de junio de 2026 son Playa Grande, Catia La Mar y Caraballeda.