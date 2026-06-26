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Viernes, 26 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

El dictador Maduro escribe carta desde la prisión tras los terremotos que enlutan a Venezuela: "De esta también vamos a salir"

junio 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Nicolás Maduro se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, en Nueva York (Estados Unidos).

Hace horas, el dictador Nicolás Maduro Moros escribió una carta desde la prisión tras los terremotos que enlutaron a Venezuela.

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A través de sus redes sociales, sus colaboradores difundieron la siguiente misiva: "Pueblo amado de Venezuela; ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra patria, Cilia (Flores) y yo elevamos nuestras oraciones por cada familia afectada, por los heridos, por quienes sufren y por todo nuestro pueblo”.

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"Hoy, la palabra es una sola: máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción. Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos, y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate”, se lee en la carta de Maduro.

Y añade: "Venezuela ha enfrentado grandes pruebas y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad. Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes. ¡Que Dios bendiga y proteja a Venezuela!”.

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Nicolás Maduro se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, en Nueva York (Estados Unidos).

Específicamente, enfrenta graves acusaciones a nivel federal que incluyen narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas, y crímenes de lesa humanidad.

Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026 por fuerzas especiales del ejército de EE. UU. (Delta Force). El dictador fue arrestado junto a su esposa en Caracas durante la 'Operación Resolución Absoluta'.

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En cuanto a los terremotos registrados en Venezuela, la cifra de muertos aumentó a 920, según informó este viernes al ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

El miércoles 24 de junio, Venezuela fue epicentro de dos terremotos de magnitudes de 7.2 y 7.5, que devastaron diferentes zonas del país.

Las regiones más afectadas por los dos potentes terremotos son: La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo.

Las zonas más severamente dañadas en el estado de La Guaira tras el doble terremoto del 24 de junio de 2026 son Playa Grande, Catia La Mar y Caraballeda.

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