Aumenta la cifra de muertos tras un mes de los terremotos en Venezuela
Este viernes se cumple un mes de la dolorosa tragedia que enfrenta Venezuela, tras el doble terremoto que sacudió a la nación sudamericana.
30 días después de que el suelo se movió de manera agresiva, el país atraviesa una de las épocas más difíciles de las últimas décadas, siendo Caracas y La Guaira las más afectadas por los sismos.
El primero de los movimientos tuvo una magnitud de 7,2 y el segundo de ellos de 7,5, solo 39 segundos separaron estos agresivos movimientos que tumbaron más un centenar de edificios y que hoy dejan miles de damnificados.
Ambos sismos fueron muy superficiales, con una profundidad cercana a 10 kilómetros, por lo que la energía liberada por ambos movimientos aumentó el potencial destructivo.
Este viernes, cuando se cumple el primer mes de la tragedia, el régimen venezolano emitió un nuevo comunicado con cifras de los fallecidos, heridos y rescatados.
Fallecidos: 5.546
Heridos: 16.740
Rescatados: 6.462
Familias atendidas: 128.324
Campamentos transitorios: 107
Personas en campamentos: 23.811
Damnificados: 17.907
Edificios afectados: 856
Edificios colapsados: 190
Alimentos distribuidos: 10.977,336 T
Pacientes atendidos: 47.942
Rescatistas internacionales: 2.278
Efectivos desplegados: 30.989
Voluntarios: 31.745
Agua distribuida: 51.215.582 L
Réplicas: 1.500
Pese a esto, la dictadura sigue sin mencionar los desaparecidos, una cifra que, según organizaciones no gubernamentales, sería de miles.