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Domingo, 12 de julio de 2026
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Ataques

Nuevos ataques cruzados entre Ucrania y Rusia dejan cerca de nueve muertos

julio 12, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Ataques Rusia a Ucrania - Foto referencia: AFP
Ataques Rusia a Ucrania - Foto referencia: AFP
Las represalias entre ambas naciones se dan a vísperas de un encuentro de la denominada Coalición de Voluntarios que se adelantará en París.

Tras una nueva jornada de ataques entre Ucrania y Rusia, se ha conocido este domingo que cerca de nueve personas han perdido la vida; según las autoridades, cuatro ciudadanos ucranianos murieron luego de bombardeos rusos con drones y misiles. Entretanto, cinco personas fallecieron en Moscú tras la ofensiva de Kiev al Kremlin.

Las represalias entre ambas naciones se dan a vísperas de un encuentro de la denominada Coalición de Voluntarios que se adelantará en París, en el que se reunirán países aliados de Ucrania.

Kiev pide mayor presión sobre Moscú para poner fin a más de cuatro años de invasión rusa y reclama más medios para garantizar su defensa antiaérea, en especial para poder contrarrestar los ataques con misiles balísticos que se han intensificado recientemente por parte del Kremlin.

En la región de Dnipropetrovsk, en el centro-este de Ucrania, ataques con drones y artillería dejaron tres muertos, dos de ellos en una ofensiva contra una "empresa industrial" de Krivói Rog, señaló el domingo el gobernador militar regional, Oleksandr Ganja.

La otra persona fallecida en territorio ucraniano producto de los ataques con dron del Kremlin fue un hombre de 48 años, según el jefe de la administración militar.

Por otro lado, bombardeos ucranianos contra la parte ocupada por Rusia de la región de Zaporiyia, en el sur del país, causaron cuatro muertos; y drones ucranianos mataron también a un hombre en la región rusa de Samara, según las autoridades.

Cabe destacar que el pasado miércoles, luego de un encuentro entre Donald Trump y el presidente Volodimir Zelenski, autorizó que Ucrania produjera por sí misma misiles para los sistemas de defensa antiaérea Patriot.

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