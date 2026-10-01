"Hombres con su temple y dedicación son el orgullo de Colombia": así fue el emotivo momento de Abelardo de la Espriella en medio de su discurso con un hombre que entregó su vida al trabajo

Un emotivo momento protagonizó el presidente de la República, Abelardo de la Espriella. El jefe de Estado interrumpió su discurso y llamó a un empleado del aeropuerto Ernesto Cortissoz, quien cumplió 51 años trabajando en esa terminal.

El momento quedó registrado en la transmisión oficial que hizo la Presidencia de la República. De la Espriella llamó al trabajador, lo exaltó y posteriormente lo abrazó. Luego de esto, José, como se llama el señor, antes de volver a la silla, realizó el característico gesto de firmes por la patria.

Por medio de su cuenta personal de X, el presidente habló de ese momento que se registró en la capital del departamento del Atlántico: “¡El alma de un aeropuerto son sus trabajadores!”.

Asimismo, el presidente, por medio de su mensaje, exaltó la labor de don José y dejó en evidencia el tiempo que lleva este hombre en el cargo.

“Durante El Cortissoz Despega, en Barranquilla, tuve el privilegio de abrazar a don José, el colaborador más antiguo del aeropuerto: 51 años de trabajo, sacrificio y lealtad impecable en esta gran empresa”, expresó el mandatario colombiano.

Del mismo modo, el mandatario afirmó que hombres como él son el orgullo de Colombia.

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“Hombres con su temple y dedicación son el orgullo de Colombia y el pilar sobre el cual levantamos el futuro de la región Caribe”, aseveró.

En ese evento que lideró el jefe de Estado este jueves, 1 de octubre, se selló un acuerdo entre el Gobierno nacional y la administración de Barranquilla para la operación del aeropuerto Ernesto Cortissoz.

“El distrito está dispuesto a invertir y tiene capacidad para ejecutar, ya lo hemos visto. Barranquilla tiene un antes y un después. Y se lo debemos a este maravilloso equipo que ha hecho de esta ciudad orgullo de Colombia. Barranquilla aporta resultados, cosas que mostrar. Y la nación aporta infraestructura que necesita avanzar. La conclusión es muy sencilla, querido alcalde. Como se lo dije desde el principio, vamos a trabajar juntos por esta ciudad”, puntualizó el mandatario colombiano en su discurso.