Trump rompe el silencio sobre llamada con Putin y dice que el líder ruso "quiere llegar a un acuerdo" para poner fin a la guerra con Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que su homólogo ruso, Vladimir Putin, quiere alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra de Moscú contra Ucrania.

Putin "quiere llegar a un acuerdo, y si Zelenski quiere llegar a un acuerdo, eso sería muy bueno", dijo Trump a los periodistas, en referencia al presidente de Ucrania.

"Yo sé de acuerdos, y estas son dos personas que están cansadas de luchar", afirmó Trump.

Sus declaraciones se produjeron un día después de que el Kremlin dijo que Putin y el presidente de Estados Unidos hablaron del conflicto de Ucrania en una llamada telefónica de una hora de duración que fue "extremadamente franca" y constructiva.

Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvieron este martes una conversación "extremadamente franca" sobre la guerra en Ucrania, informó el Kremlin, mientras Moscú retomaba sus bombardeos masivos contra territorio ucraniano tras una pausa de tres días.

El mismo día, el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que negociadores de Ucrania, Rusia y Estados Unidos podrían reunirse este mes para intentar encontrar una salida diplomática al conflicto.

Moscú, sin embargo, se mostró más prudente. El Kremlin estimó que aún es "demasiado pronto" para hablar en términos concretos de un encuentro de ese tipo.