Esta es la camiseta que Messi llevará en su partido de despedida de la Selección Argentina

Lionel Messi se despedirá de la Selección Argentina el próximo 6 de octubre en un partido amistoso ante el seleccionado de Benín en Buenos Aires.

El jugador argentino se despedirá de la afición en lo que será su último juego oficial con la Albiceleste tras una carrera más que destacada con dos Copas América y un Mundial conseguido.

Para su "último baile" con la Selección Argentina, Messi utilizará una camiseta especial que lo distinguirá por sobre el resto de sus compañeros de equipo.

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El mismo Messi presentó la casaca que llevará durante su partido de despedida.

Se trata de una camiseta típica de la selección argentina, con líneas celestes y blancas, pero con un bordeado dorado tanto en las mangas como en la espalda.

El color dorado sobresale en el número 10 que llevará, así como en su apellido.

Lionel Messi anunció el pasado lunes 31 de agosto su retiro de la Selección Argentina tras 20 años disputando Eliminatorias, Copas América y Mundiales.

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A través de una emotiva carta, el 10 de la Albiceleste aseguró que no tenía nada más que dar luego de disputar el Mundial 2026.

Messi se despidió por todo lo alto tras hacer un gran Mundial con ocho tantos anotados y cuatro asistencias, siendo uno de los goleadores de la cita orbital.