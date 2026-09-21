NTN24
Martes, 22 de septiembre de 2026
Martes, 22 de septiembre de 2026
Lionel Messi con la selección argentina - Foto: EFE
Lionel Messi con la selección argentina - Foto: EFE
Lionel Messi

Esta es la camiseta que Messi llevará en su partido de despedida de la Selección Argentina

septiembre 21, 2026
Por: Luis Cifuentes
El 10 disputará el encuentro ante Benín, el último juego vistiendo los colores de la Albiceleste.

Lionel Messi se despedirá de la Selección Argentina el próximo 6 de octubre en un partido amistoso ante el seleccionado de Benín en Buenos Aires.

El jugador argentino se despedirá de la afición en lo que será su último juego oficial con la Albiceleste tras una carrera más que destacada con dos Copas América y un Mundial conseguido.

Para su "último baile" con la Selección Argentina, Messi utilizará una camiseta especial que lo distinguirá por sobre el resto de sus compañeros de equipo.

o

El mismo Messi presentó la casaca que llevará durante su partido de despedida.

Se trata de una camiseta típica de la selección argentina, con líneas celestes y blancas, pero con un bordeado dorado tanto en las mangas como en la espalda.

El color dorado sobresale en el número 10 que llevará, así como en su apellido.

Lionel Messi anunció el pasado lunes 31 de agosto su retiro de la Selección Argentina tras 20 años disputando Eliminatorias, Copas América y Mundiales.

o

A través de una emotiva carta, el 10 de la Albiceleste aseguró que no tenía nada más que dar luego de disputar el Mundial 2026.

Messi se despidió por todo lo alto tras hacer un gran Mundial con ocho tantos anotados y cuatro asistencias, siendo uno de los goleadores de la cita orbital.

Temas relacionados:

Lionel Messi

Selección Argentina

Fútbol

Mundial 2026

Despedida

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No va a haber prensa porque ella no es nada": experto sobre reunión entre Delcy y Trump en EE.UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Ejército de Colombia busca convertirse en el primero de Latinoamérica en ser certificado por la OTAN

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Colombia "estuvo a punto de perder la democracia": vicepresidente José Manuel Restrepo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

En Venezuela, en Miami y en Nueva York hay protestas por la presencia de Delcy Rodríguez en la ONU

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, Vicente Fox, Donald Trump
Vicente Fox

"Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas

Delcy Rodríguez/ Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Vicente Fox

"Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox

En Nueva York avanza el encuentro entre Trump y Delcy
Encuentro

EN UN LUJOSO HOTEL: Así transcurre la reunión entre la tirana Delcy Rodríguez y el presidente Trump

Delcy Rodríguez, Donald Trump y María Corina Machado | Fotos: AFP-EFE
Donald Trump

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Más de Deportes

Ver más
Juego de béisbol en el Dodger Stadium - Foto de referencia: Pexels
Béisbol venezolano

Cincinnati se queda con beisbolista venezolano tras su salida de los Yankees y apuesta por su versatilidad

Gleiker Mendoza, jugador venezolano del Shakhtar Donetsk - Foto EFE
Champions League

Así fue la eufórica celebración de la familia del jugador venezolano que anotó su primer gol en la Champions League

El exdelantero Jackson Martínez. (EFE)
Medellín

Continúa el regreso de jugadores colombianos que estuvieron en el Mundial 2014 al fútbol de su país: a James y Cuadrado se suma recordado ídolo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto: SOUTHCOM
Comando Sur

EE. UU. reveló impactante video de operativo de interdicción de una embarcación en el Pacífico: operaba como estación de reabastecimiento de combustible para narcotraficantes

Donald Trump, presidente de EE. UU., y el régimen de Irán - Foto: EFE
Régimen de Irán

Representantes de Estados Unidos y el régimen de Irán se reunieron en Nueva York durante tres horas para tratar conflicto en Oriente Medio

María Corina Machado/ Donald Trump - Fotos AFP
María Corina Machado

Washington pediría a María Corina Machado pasar por EEUU antes de regresar a Venezuela

El presidente Abelardo de la Espriella da resultados de operativo en Colombia. (X de De la Espriella)
Abelardo de la Espriella

"Fin del cinismo": Gobierno de Abelardo De la Espriella responde a críticas por exposición de cuerpos de criminales abatidos en Colombia

El presidente Donald Trump (EFE)
Estados Unidos

"Será destruida de forma inmediata y sistemática": Trump afirma que el Estrecho de Ormuz quedó libre de minas y amenaza a régimen de Irán

Juego de béisbol en el Dodger Stadium - Foto de referencia: Pexels
Béisbol venezolano

Cincinnati se queda con beisbolista venezolano tras su salida de los Yankees y apuesta por su versatilidad

Volodímir Zelenski Y Donald Trump-Foto: ilustración Canva
Asamblea General de la ONU

Zelenski y Trump acuerdan encuentro en Nueva York para abordar la paz y la desescalada en Ucrania

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023