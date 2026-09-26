Informe revela fallos de seguridad antes del asesinato del activista Charlie Kirk en Utah, EE. UU.: estas fueron las alertas

Una investigación independiente identificó algunas deficiencias de seguridad en la Universidad del Valle de Utah (UVU) previo al asesinato del activista conservador Charlie Kirk, que sucedió el 10 de septiembre de 2025 en un evento en el campus de Orem.

El informe, el cual se encargó por la propia universidad y elaborado por expertos externos, concluyó que para el acto no hubo una evaluación de seguridad escrita integral ni un plan de acción específico. Los investigadores igualmente señalaron problemas en la coordinación existieron entre la policía universitaria y el equipo de seguridad de Turning Point USA (TPUSA), la organización de Kirk.

Uno de los puntos relevantes fue la decisión de dejar el evento en un patio al aire libre rodeado por edificios elevados. Según el informe, funcionarios de la universidad dijeron en agosto sus preocupaciones acerca del lugar y propusieron alternativas, incluyendo espacios cubiertos.

No obstante, un representante de TPUSA insistió en hacer el acto en el patio porque Kirk ya habló allí antes y la organización estaba familiarizada con el sitio. La universidad dejó que el evento siguiera bajo esas condiciones.

Los consultores de igual forma determinaron que en la planificación no se documentó de una manera adecuada la evaluación de las líneas de visión ni de los puntos elevados desde los que se pudiese observar el lugar donde hablaría Kirk. Esa omisión tuvo especial relevancia porque el atacante efectuó el disparo desde una azotea cercana.

Otra de las fallas que se señalaron fue la ausencia de una reunión entre la policía de UVU y el equipo de seguridad de TPUSA. El encuentro fue previsto para poco antes del evento, pero al final no se realizó. Los investigadores pensaron que esa reunión y un recorrido por el lugar hubiesen permitido hallar riesgos, establecer responsabilidades y estudiar medidas adicionales.

El informe además documentó que el equipo de seguridad de TPUSA fue advertido acerca del acceso a una zona elevada que se ubicó encima del lugar donde Kirk iba a hablar. La policía universitaria despejó el área y colocó cinta policial, pero la reunión para coordinar esa situación no llegó a hacerse.

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Pese a los fallos identificados, la revisión no culpó de mala fe a los trabajadores de la universidad. El equipo dictaminó que ningún empleado o representante de UVU actuó de mala fe ni mostró un desprecio deliberado e imprudente por la seguridad de otras personas.

Por último, la familia de Kirk, que ya presentó una demanda por homicidio culposo en contra de la universidad, asegura una interpretación distinta. Su abogado, Brett Parkinson, aseguró que las conclusiones respaldan las preocupaciones de los familiares y reclamó que UVU rinda cuentas por las deficiencias de seguridad que hubo.