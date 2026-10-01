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Abelardo de la Espriella

"El bandido de Monsalve ya fue trasladado a Cómbita": Abelardo de la Espriella anunció la llegada a la cárcel de máxima seguridad del testigo del caso Uribe

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Juan Guillermo Monsalve llegó a Cómbita - Captura de pantalla de redes
Juan Guillermo Monsalve llegó a Cómbita - Captura de pantalla de redes
Juan Guillermo Monsalve fue trasladado desde La Picota hacia la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, por orden del mandatario colombiano.

Juan Guillermo Monsalve ya se encuentra en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenara su traslado desde La Picota, en Bogotá. El mandatario confirmó este jueves 1 de octubre que el procedimiento finalmente se llevó a cabo y compartió imágenes del recorrido.

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El bandido de Monsalve ya fue trasladado a Cómbita. ¡Monsalve, bienvenido a la Patria Milagro!”, escribió De la Espriella en su cuenta de X, acompañando el mensaje con un video en el que se observa el vehículo utilizado para el traslado.

Cabe resaltar que esta decisión había sido anunciada el pasado 30 de septiembre por el jefe de Estado, quien aseguró que Monsalve había incurrido en presuntas violaciones al régimen carcelario y cuestionó las condiciones en las que permanecía recluido en La Picota.

“En la Patria Milagro, ningún preso tendrá privilegios”, manifestó entonces el mandatario, quien también sostuvo que no permitiría que las cárceles fueran utilizadas como centros de operaciones criminales.

La medida generó controversia debido a los antecedentes de seguridad de Monsalve. El exparamilitar permanecía en una casa fiscal dentro de La Picota, una ubicación que, según los antecedentes conocidos, había sido establecida por razones de seguridad después de amenazas y situaciones de riesgo relacionadas con su participación como testigo en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El abogado de Monsalve, Miguel Ángel del Río, cuestionó la decisión y sostuvo que una determinación de la Corte Suprema había impedido anteriormente su traslado a otro establecimiento. El defensor publicó un documento de la Sala Especial de Instrucción relacionado con una solicitud de reubicación y argumentó que las medidas de seguridad ordenadas para su cliente debían mantenerse.

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Por su parte, el Gobierno sostuvo que las circunstancias que justificaron las condiciones especiales de reclusión no impedían adoptar ahora una medida diferente y señaló como fundamento las presuntas irregularidades registradas durante su permanencia en La Picota. Entre los reportes divulgados sobre el caso aparecen el hallazgo de elementos prohibidos y denuncias sobre incumplimientos del régimen penitenciario.

Finalmente, se hace énfasis en que Monsalve cumple una condena de 44 años de prisión por secuestro extorsivo y fue uno de los principales testigos de la Fiscalía en el proceso judicial contra Uribe. Su permanencia en La Picota y las condiciones especiales de reclusión habían sido objeto de controversia durante los últimos años.

Con su llegada a Cómbita, se concreta la orden anunciada por De la Espriella, mientras continúa la discusión jurídica sobre el alcance de las medidas de seguridad que habían sido establecidas para Monsalve y las facultades para modificar su lugar de reclusión.

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