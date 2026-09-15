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Martes, 15 de septiembre de 2026
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Comando Sur de Estados Unidos se pronuncia sobre "exitoso rescate" en operación conjunta de ocho personas que el ELN tenía secuestradas

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Rescate de secuestrados en Colombia. (Ministerio de Defensa de Colombia)
Rescate de secuestrados en Colombia. (Ministerio de Defensa de Colombia)
La unidad del Ejército de Estados Unidos mencionó que “la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C) sigue comprometida con interrumpir las redes narco-terroristas”.

El Comando Sur de Estados Unidos se pronunció este martes sobre el rescate de ocho personas que estaban secuestradas en poder del grupo criminal del ELN en la región del Catatumbo en Colombia.

“Elogiamos a las fuerzas de seguridad de Colombia por el exitoso rescate de ocho colombianos secuestrados por el ELN en Catatumbo”, indicó el Comando en un menaje en X.

La unidad del Ejército de Estados Unidos mencionó que “la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C) sigue comprometida con interrumpir las redes narco-terroristas”.

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“El Hemisferio Occidental no es un entorno permisivo para actividades ilícitas”, ratificó el Comando Sur.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció este martes que en una operación ofensiva de precisión quirúrgica las Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional, con inteligencia interagencial, “rescataron a ocho colombianos que permanecían secuestrados por el ELN en zona rural de Convención, Norte de Santander”.

“Hombres del GAULA fueron insertados sobre el punto objetivo y ejecutaron una acción rápida y contundente que permitió devolverles la libertad a estas ocho personas”, indicó.

El mandatario, además, lanzó una fuerte advertencia al ELN. “Se lo digo con absoluta claridad: el secuestro no tiene ninguna justificación. Vamos a perseguir a quienes secuestran, extorsionan y aterrorizan a los colombianos hasta llevarlos ante la justicia”.

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“Felicitaciones a nuestros soldados, policías y a todos los hombres de inteligencia que participaron en esta operación. Así actúa un Estado que no abandona a sus ciudadanos: con inteligencia, coordinación y contundencia”, expresó.

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