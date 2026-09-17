“Todavía faltan muchos medios, y tienen que volver todos”: Dinorah Figuera saluda desbloqueo de medios en Venezuela pero pide que la medida sea permanente

La libertad de expresión volvió a ocupar un lugar central en Venezuela con el levantamiento de los bloqueos que impedían el acceso a varios medios de comunicación a través de internet. La medida fue celebrada por Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 y jefa de la delegación opositora que participa en la mesa de diálogo con el régimen venezolano.

“Este es un primer paso. Todavía faltan muchos medios, y tienen que volver todos, de manera plena y permanente”, señaló Figuera en una publicación en X, en la que también destacó que informar sin miedo debe ser un derecho y no un privilegio.

La decisión se produjo horas después de que el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática recomendara a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, adoptar medidas para favorecer la libertad de expresión, entre ellas, eliminar las restricciones contra los dominios de medios de comunicación. Posteriormente, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informó que notificó a los proveedores de internet para habilitar el acceso a varios portales que permanecían restringidos.

De acuerdo con un reporte preliminar de VE Sin Filtro, al menos diez medios recuperaron el acceso a través de distintos proveedores de internet. Entre ellos aparecen Alberto News, Caraota Digital, Crónica Uno, EFE, Efecto Cocuyo, El Estímulo, El Pitazo, Monitoreamos, Runrunes y Revista Semana. Sin embargo, la organización señaló que todavía permanecían bloqueados 194 dominios en Venezuela, incluidos sitios de noticias, por lo que advirtió que el levantamiento no representa el fin de las restricciones.

Cabe resaltar que el anuncio ocurre, además, en un momento clave del proceso político venezolano. Este jueves 17 de septiembre comenzó el segundo ciclo de conversaciones entre el régimen y la delegación de la AN-2015, proceso promovido por Estados Unidos y encabezado, por el lado opositor, por Figuera, mientras que Jorge Rodríguez lidera la representación oficialista. En esta nueva etapa están previstas discusiones sobre garantías civiles y políticas, libertad de expresión y la continuidad de las conversaciones sobre la reforma judicial.

El antecedente inmediato se remonta al primer ciclo, desarrollado entre el 6 y el 12 de agosto. En esa etapa, las partes acordaron avanzar en la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia y en gestiones relacionadas con la recuperación de activos venezolanos en el extranjero.

En materia de libertad de expresión, el tema ya había sido llevado a la mesa por representantes de medios venezolanos. A comienzos de septiembre, periodistas y organizaciones presentaron propuestas que incluían el levantamiento de los bloqueos digitales y garantías para el ejercicio periodístico. Además, el monitoreo de Espacio Público registró 170 violaciones a la libertad de expresión durante los primeros ocho meses de 2026.

Finalmente, aunque el desbloqueo de varios portales constituye un cambio concreto en el acceso a la información, la propia Figuera pidió que el proceso continúe hasta alcanzar una restitución más amplia y permanente de las garantías para los medios y los ciudadanos venezolanos.