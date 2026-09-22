Huracán Polo se intensifica de forma explosiva y alcanza categoría 5 al frente de las costas de México

El huracán Polo llego este martes a la categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson, al frente de las costas del suroeste de México, después de haber experimentado una intensificación extraordinariamente rápida en aguas del océano Pacífico.

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Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), Polo alcanzó vientos máximos que se sostienen a 160 millas por hora, unos 257 kilómetros por hora, al momento en que se encontraba mar adentro y al sur de la costa mexicana.

El organismo aseguró que el sistema sigue siendo un huracán extremadamente poderoso, pero su trayectoria prevista aún tiene el núcleo del ciclón alejado de tierra.

La rapidez con la que se fortaleció el fenómeno es uno de los aspectos que más llamó la atención de los especialistas. Polo pasó de ser una tormenta tropical para transformarse en un huracán de categoría 5 en alrededor de 36 horas, según análisis meteorológicos que se publicaron este martes.

El cambio fue sobre todo acelerado: el lunes por la noche, el NHC aún pronosticaba que Polo podía alcanzar la categoría 5 en las siguientes horas. Para la mañana del martes, el sistema ya llegaba al máximo nivel de intensidad.

El huracán se hallaba aproximadamente a 360 millas, unos 579 kilómetros, al sursureste de Manzanillo, Colima, según el reporte más más reciente citado por AP. Polo se aproximaba de manera lenta al este, pero los pronósticos anticipaban un giro con rumbo al noroeste y después hacia el oeste-noroeste.

Pese a no se prevé que el centro del huracán toque tierra de forma directa, las autoridades todavía tienen vigilancia en sus efectos en la costa mexicana.

El NHC pronosticó entre 10 y 20 centímetros de lluvia, con acumulados aislados de hasta cerca de unos 30 centímetros, sobre todo en zonas costeras de Guerrero y Michoacán. Estas precipitaciones pueden llegar a provocar inundaciones potencialmente mortales y deslizamientos de tierra, en especial en áreas montañosas.

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Igualmente se especula con que habrá lluvias en sectores costeros de Oaxaca, Colima y Jalisco, además de oleaje peligroso y fuertes corrientes de resaca.

Debido al progreso del fenómeno, se mantiene vigente una alerta de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, en Guerrero, hasta Manzanillo, en Colima, lo que significaría que varias zonas llegasen a experimentar condiciones de tormenta en un plazo de cerca de 48 horas.

La evolución de Polo sucede al momento en que el Pacífico oriental mantiene actividad tropical. El NHC de igual forma vigila otros sistemas en la cuenca, entre ellos la tormenta tropical Odalys, que puede llegar a fortalecerse en los próximos días.

Por ahora, el riesgo clave para México no tiene relación con un impacto directo del ojo de Polo, más bien con las lluvias intensas, el oleaje y las condiciones peligrosas en la costa que acompañan al poderoso huracán.