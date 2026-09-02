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Miércoles, 02 de septiembre de 2026
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Metro de Bogotá

"Es como estar en otro lado": así fue la curiosa reacción del presidente De la Espriella cuando se subió a tren del metro de Bogotá

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella y Carlos Galán. (X de Galán)
Abelardo de la Espriella y Carlos Galán. (X de Galán)
El presidente, tras realizó un recorrido por las obras del metro de Bogotá, afirmó que logró constatar que los avances en las obras del metro superan el 81 %.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dejó una curiosa y, para muchos, divertida reacción tras subirse por primera vez a un tren del metro de Bogotá que se encuentra en construcción.

De la Espriella se subió al metro acompañado del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien lo invitó al recorrido.

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“Que privilegio, parece mentira estar montando en un metro de Bogotá. Es como estar en otro lado. No lo puedo creer”, fueron algunas de las declaraciones del mandatario quien se mostró sorprendido por estar en un metro en la capital colombiana que por décadas ha soñado con ese momento.

El presidente, tras realizar un recorrido por las obras del metro de Bogotá, afirmó que logró constatar que los avances en las obras del metro superan el 81 %.

Asimismo, De la Espriella aprovechó la visita que hizo a las obras del metro en el suroccidente de la capital para reiterar el compromiso de su administración con los proyectos que tiene el Distrito.

“En mi Gobierno los compromisos del Estado se respetan, se honran, y las buenas obras tienen la garantía de continuar ejecutándose como corresponde. Es miserable que un gobernante detenga una obra, necesaria y tan importante como esta, que le arregla la vida a millones de ciudadanos, por razones ideológicas. O por aquellas, precisamente, razones ideológicas que impedían que el metro siguiera adelante, que se hiciera”, expresó el mandatario en crítica a la administración de su antecesor, Gustavo Petro.

Galán por su parte se mostró satisfecho con que el presidente ratificara “su compromiso” para garantizar que se pueda terminar la primera línea del metro que “está en su recta final”.

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“Ratificó los compromisos del gobierno con la financiación de las Líneas 1 y 2 y a avanzar con las Líneas 3 y 4, propuestas por el Distrito”, celebró Galán.

La línea dos del metro de Bogotá, según remarcó este miércoles el presidente De la Espriella, se encuentra en proceso de licitación.

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